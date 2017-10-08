الإدارة الذاتية بحلب تُجبر المدنيين على الخروج بمسيراتٍ نددت باعتقال (أوجلان)

زياد عدوان: كلنا شركاء

أجبرت الإدارة الذاتية في مدينة حلب، اليوم الأحد (8 تشرين الأول/أكتوبر)، المدنيين القاطنين في مناطق سيطرتها على إغلاق كافة المحلات لأكثر من ثلاث ساعات، للخروج بما يسمى “مسيرة للتنديد بالعزلة المفروضة على عبد الله أوجلان” زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في جزيرة ايمرالي في تركيا، وذلك في ذكرى خروجه من سوريا والذي يصادف التاسع من الشهر الجاري.

وشهدت الأحياء الشرقية التي تُسيطر عليها الإدارة الذاتية، إلى جانب حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إغلاق جميع المحلات التجارية والأسواق عصر اليوم الأحد، فيما تجمع موظفو المؤسسات والمكاتب التابعة للإدارة الذاتية أمام مقرات عملهم للخروج ضمن مسيرات منفصلة لتتجمع بالقرب من مدرسة “خالد فجر” في حي الشيخ مقصود.

كما أجبرت الإدارة الذاتية المدنيين وخاصة كبار السن من الرجال والنساء على الخروج في المسيرة التي خرجت في الأحياء التي تسيطر عليها في مدينة حلب، وحضور الاحتفال الذي أُقيم في محيط إحدى المدارس في حي الشيخ مقصود والذي يُعتبر المركز الرئيسي لتجمع عناصر الإدارة الذاتية.

وتستمر الإدارة الذاتية في مدينة حلب في إجبار المدنيين والموظفين العاملين في مؤسساتها على الخروج بالمسيرات والمظاهرات التي تنظمها من وقت لآخر من أجل التنديد بسجن زعيم حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان”، تحت التهديد بحرمانهم من رواتبهم، بالإضافة لحرمانهم من الحصول على المساعدات التي تقدمها معظم مؤسسات الإدارة الذاتية لموظفيها في مدينة حلب.