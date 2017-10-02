مجلس محافظة ريف دمشق يتدخل بأسعار المواد الرئيسية في الغوطة

محمد كساح: كلنا شركاء

عقب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسواق الغوطة الشرقية نتيجة إحكام الحصار على المنطقة، يسعى مجلس محافظة ريف دمشق للتدخل في أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية، بغية خفض أسعارها التي ارتفعت إلى أكثر من 5 أضعاف عما كانت عليه الأسابيع الماضية.

وكان من المفترض فك الحصار عن الغوطة عشية توقيع اتفاق “تخفيف التوتر” في 22 تموز الماضي، لكن الأمور سارت على عكس المتوقع، فأُغلقت كافة معابر المنطقة ليرزح 400 ألف نسمة تحت حصار خانق.

وقال “جاسم زيدان” عضو مجلس محافظة ريف دمشق لـ (كلنا شركاء) إن مجلس المحافظة شرع بالتدخل في بعض المواد الرئيسية كالزيت والسكر والأرز.

* نقص حاد

وكان المجلس مارس نفس العملية خلال الأسابيع الماضية في مادة الخبز، وأكد زيدان أن هذه الخطوة نجحت بشكل كبير، كما قوبلت باستحسان من قبل الأهالي، حيث انخفض سعر ربطة الخبز الذي كان لا يقل عن ألف ليرة إلى 700 ليرة، “ولازالت خطتنا بالتدخل حتى تصل لـ 500 ليرة”، بحسب زيدان.

وتعيش الغوطة الشرقية حالة نقص حاد في المواد الغذائية، كما نفدت أغلب المواد التموينية من أسواق المنطقة، ويُقدر عدد العائلات المحاصرة – وفقاً لمجلس المحافظة – بحوالي 90 ألف عائلة، وفي الماضي كان يوجد منفذ وحيد هو معبر مخيم الوافدين لكنه أُغلق تماماً منذ أسابيع.

مشروع التدخل الذي بدأته المحافظة يندرج ضمن خطة المجلس للتدخل الإيجابي بالسوق المحلية لمواجهة الحصار وارتفاع الأسعار التي أثرت على القدرة الشرائية لدى أهالي الغوطة الشرقية، وكذلك التصدي لعمليات الاحتكار والتي تُعتبر كلها جرائم بالمقاييس الإنسانية.

* كميات ضخمة

وألمح عضو مجلس محافظة ريف دمشق إلى أنهم بدأوا بتطبيق مبدأ “البيع المدعوم للمواد الغذائية المتوفرة من مشروع دعم الاستقرار المنفذ مع برنامج (srm)، وبالتعاون والتنسيق مع جميع المجالس المحلية لمدن وبلدات الغوطة الشرقية ضمن مذكرات تفاهم”.

وشرح زيدان طريقة التوزيع قائلاً: “لتر الزيت اليوم بـ 7000 ليرة، وفي مشروعنا يصل للمواطن بـ 1000 ليرة فقط، وفي كل مرة يتم توزيع أي مادة تحصل كل عائلة على كيلو غرام من المادة”.

ورفض عضو مجلس المحافظة إعطاء أية أرقام حول ما يتم بيعه من المواد المدعومة، لأن هذا المشروع “يسبب تخوفاً كبيراً لدى التجار نظراً لكونهم لا يمتلكون معلومات كافية حول كميات المواد المخزنة في مستودعاتنا”. مؤكداً أنهم سيقومون بتوزيع مواد جديدة في الأيام القادمة، و”بكميات ضخمة وأسعار مدعومة”.