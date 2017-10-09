الفراعنة في المونديال.. لأول منذ 27 عاماً منتخب مصر يتأهل لنهائيات كأس العالم

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وصل منتخب مصر لأول مرة منذ 27 عاماً، إلى نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل، بعد فوزه الثمين على منافسه الكونغو، في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة الإسكندرية المصرية، الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتغلب منتخب الفراعنة بصعوبة بالغة على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة.

وأحرز نجم ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري محمد صلاح هدفي الفوز، مقابل هدف لفريق الكونغو، الذي أحرزه في الوقت القاتل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 12 نقطة في المركز الأول، مما يعني تأهله بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل، دون النظر إلى نتائج الجولة النهائية لهذه المجموعة.

وكان آخر وصول للمنتخب المصري إلى كأس العالم عام 1990، في إيطاليا، والذي خرج فيه الفريق المصري من الدور الأول بعد تعادلين وهزيمة.

ووفقًا للوائح الفيفا، تم تقسيم 20 منتخبًا إلى 5 مجموعات في المرحلة الأخيرة للتصفيات الإفريقية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى فيها إلى مونديال روسيا مباشرة.

احتفالات

خرج مئات آلاف المصريين إلى الشوارع، مساء اليوم الأحد، احتفالاً ببلوغ منتخب بلادهم إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في روسيا العام المقبل، بعد تغلبه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للتصفيات الإفريقية.

واحتفلت الجماهير المصرية في القاهرة ومختلف المحافظات بصعود منتخب الفراعنة للمونديال بعد غياب 28 عاماً.

الجماهير التي كست الشوارع والميادين بأعلام مصر، بمئات الآلاف، ردّدت هتافات تشجيعية للاعبي المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي وصاحب الهدفين في مرمى الكونغو، وحارس المرمى المخضرم عصام الحضري.

وضجَّت العاصمة، لا سيما في شوارع وسط القاهرة، بهتافات “تحيا مصر” و”الله أكبر” و”اوووه مصراوي”، طاغية على ضوضاء العاصمة، التي من المنتظر أن تشهد احتفالات لعدة أيام، مع إطلاق الألعاب النارية.

وبالتزامن مع الاحتفالات الجماهيرية تأثرت حركة مرور الشوارع الرئيسية بالقاهرة، وسط تواجد وانتشار أمني كبير في الميادين وعلى رأسها ميدان التحرير بوسط القاهرة، وفق رصد الأناضول.

وقررت شركة مترو الأنفاق (حكومية) استمرار العمل بمختلف محطاتها بالقاهرة الكبرى (تضم العاصمة ومحافظة الجيزة ومدينة شبرا الخيمة)، لساعة إضافية.

وعبر مشاهير السياسية والرياضة عن فرحتهم بوصول منتخب مصر إلى مونديال روسيا.

كما هنأت سفارات عدة دول، المصريين بالصعود لمونديال روسيا، من بينها سفارات بريطانيا والولايات المتحدة.

وهنأ أيضاً سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش، قائلاً: “مبروك تأهل الفراعنة لمونديال روسيا 2018.. والله وعملوها الرجالة”.

في شهر الانتصارات علي عدونا اللدود حققنا حلمنا المنشود ١٠٠مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧

في شهر الانتصارات علي عدونا اللدود حققنا حلمنا المنشود ١٠٠مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧

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