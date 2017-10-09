سلام كواكبي: علماء السلطان أكثر انتهاكاً لحريات الشعوب من الآلة الأمنية

كلنا شركاء: عبدالحميد قطب- بوابة الشرق الالكترونية

قال الدكتور سلام كواكبي الأستاذ المشارك في جامعة باريس تعليقاً على السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة: إن علماء السلطان يحللون المحرم لارتباطهم المصلحي بالقادة السياسيين، مشيراً إلى أنه لو تم التراجع عن القرار لظرفٍ ما، سيخرج علينا العلماء بتبريرات مستندة إلى المقدس دون أي إحراج.

ووصف في حواره مع “الشرق” مطلب إغلاق الجزيرة بأنه يعكس منطق الاستبداد الذي لا يعرف إلا المنع والتجريم، مؤكداً أن الأزمة الخليجية وحصار قطر كشفا عجز الجامعة العربية عن القيام بأي دور سياسي.

وشدد على أن العدو الوحيد للاحتلال الاسرائيلي هو تقدم المنطقة العربية وتحسن حالة الحريات ودمقرطة العمل السياسي وتنوير الفكر، مشيراً إلى أن الأنظمة المستبدة ترسم الدور الوظيفي للمؤسسة الدينية التقليدية، وفي المقابل فإن وسائل التواصل الاجتماعي زادت جهل الناس بتعاليم الدين.

وإلى نص الحوار..

سٌمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بعدما كان ذلك محرماً.. كيف ترى تغيير الفتوى وتراجع العلماء عن فتواهم السابقة؟

من المعروف أن علماء السلطان في التاريخ الإسلامي كانوا مصدراً تبريرياً دائماً لقراراته، ولم يبخلوا البتة في تحوير النص لصالح القادة السياسيين لارتباطهم المصلحي العميق معهم. وحتى لو تم التراجع عن القرار لظرفٍ ما، سيخرج علينا العلماء بتبريرات مستندة إلى المقدس دون أي إحراج.

المؤسسات الدينية

هذا يجعلني أسألك.. كيف ترى استغلال المؤسسات الدينية ورجال الدين لخدمة الأجندات الخاصة والصراعات البينية بين الدول العربية؟

الاستغلال متبادل بين المؤسسات الدينية و”المؤسسات” السياسية، وعند الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة بالمعنى الذي يطول شرحه للتفريق بين الرسالة الروحية والمهمة الدنيوية، فرفع يد الدولة عن الدين مطلوب أيضاً. وتاريخنا القديم كما الحديث “مزدهر” بسوء الاستخدام كما بالاستغلال السياسوي للملف الديني وتنطح بعض التصورات الدينية للسيطرة على الملف السياسي. وقد أثبتت السنوات القليلة الماضية، مع السيطرة الأمنية – الاقتصادية على المؤسسات الدينية، انها طوّعت بصورة تكاد تكون ساخرة، للمؤسسات الحاكمة وأُبعد الصفة السياسية عنها لما للسياسة ـ مهما انتقدناها ـ من أعراف وتقاليد، ويبدو أن هذه المؤسسات رمت بها كما بحرية شعوبها في وادٍ سحيق. الصراعات بين الدول العربية تعرف توظيفاً مفضوحاً للمؤسسات الدينية وللخطاب الديني. ولقد أصبح المتعممون الرسميون، ما يسميهم عبد الرحمن الكواكبي (1855 ـ 1902)، رديفاً موثوقاً للأنظمة المستبدة في صراعاتها الإقليمية كما في صراعاتها ضد شعوبها. وقد جاروا في ذلك المتعممين الظلاميين الذين يقودون جماعات إرهابية في الوظيفة رغم أن الأهداف ربما اختلفت.

هل باتت المؤسسات الدينية التقليدية مؤثرة في الشعوب كما كانت من قبل؟

مع التجهيل المبرمج للشعوب العربية منذ فشل مشروع الدولة الوطنية وقيام الأنظمة المستبدة على تنوعاتها، صار للمؤسسة الدينية التقليدية دور وظيفي ترسمه لها هذه الانظمة التي أممت جُلّها أو أخضعت من تبقى بالترهيب أو بالترغيب. والتأثير برأيي مستمر نتيجة هذا التجهيل. فلم تعد هناك مساحات للفكر النقدي الذي يتعرض لها بالتشكيك. فمن لا توقفه الآلة الأمنية عن التفكير والتعبير، تتكفل المؤسسة الدينية المدجنة بذلك عبر وسائل تكون أكثر فاعلية في مجتمعات يلجأ أفرادٌ كثيرون منها للدين كمصدرٍ أخلاقيٍ، وحصنٍ أخيرٍ للإنسانية، فيغدر بهم رجالاته الرسميون أو الظلاميون ـ والاثنان يتقاطعان احياناً ـ ويقودونه إلى حيث يرغب المستبد.

برأيك، لماذا فقد المواطن الثقة في المؤسسات الدينية التقليدية؟

يوجد بالطبع لدى المتنورين والعالمين بدينهم دون تأثير من زيد أو توجيه من عمر. ولقد تبلور إذاً لدى الواعين وهم كثر، ولله الحمد، مما أدى بهم للاقتراب أكثر من العلوم الإنسانية الحديثة في قراءتهم واضفى عليها بعداً تطبيقياً معاصراً مفيداً للفرد وللمجتمع. وللأسف، فقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة “التجهيل” بتعاليم الدين عبر رجال دين مزيفين أو حقيقيين يعملون على نشر أفكارٍ خاطئة. والأنظمة المستبدة تستفيد من هذا كله في زيادة تجهيل مجتمعاتها وإغراقها في تفاصيل واهية لتعاليم دينية متخيلة، سعياً لإبعادها عن العمل العام وعن الاهتمام بالشأن السياسي.

كيف ترى مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة العربية خصوصا بعد الربيع العربي؟

إن قاربنا هذا المصطلح بالقبول، فأنا أعتقد أن الإسلام السياسي، ومن خلال الأداء السياسوي لأغلب رموزه، أعطى انطباعات متناقضة، فمن جهة استطاع التكيّف مع العملية السياسية بعيداً عن أداء الجماعة الدعوية. ومن جهة أخرى خلط بين العمل الدعوي والعمل السياسي واعتبر بأن الديمقراطية تُختَزل بصناديق الاقتراع دون الأخذ بعين الاعتبار للمكونات الأخرى في المشهد السياسي والثقافي والتي تُشكّل جزءاً مهماً من المجتمع.

هل المنطقة العربية مقدمة على مخطط تقسيم والأزمة الخليجية بداية للمخطط؟

التقسيم ليس قائماً على “مخططات” خارجية بقدر ما هو قائم على نزعات سلطوية تكاد تجعل من “الآخر” عطوفاً رؤوفاً بمجتمعاتنا أكثر من قادتنا. الكل يسعى للهيمنة مهما بلغ الثمن ولو كان، وخصوصاً لو كان، هذا على حساب قتل وتشريد واعتقال وتجويع الآلاف. تكاد القوى الخارجية أن ترأف بأحوالنا لما صارت إليه على أيدي بعض الأنظمة التي تغير لبوسها حسب الساعة، فتارة هي وطنية وتارة اخرى هي دينية. الأزمة الخليجية تترجم بجلاء عجز النظام الإقليمي العربي المتمثّل بالجامعة العربية التام عن القيام بأي دور سياسي على الأقل واعتباره قاعة اجتماعات سنوية لاحترام تقاليد فلكلورية لا أكثر. كما أنه توضح بأن الآليات التي قامت عليها الأنظمة الإقليمية كمجلس التعاون الخليجي لم تكن في يوم من الأيام مفعّلة لحل الخلافات البينية وإنما لتعزيز هيمنة الأخ الأكبر جغرافياً على الأخ الأصغر. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تبدو كل الحواجز الأخلاقية والقومية والإنسانية قابلة للتجاوز.

إغلاق الجزيرة

برأيك هل أثرت قناة الجزيرة في وعي الأمة.. وكيف ترى مطلب إغلاقها؟

بالتأكيد أثّرت، ولا يهم القول في هذه العجالة مدى إيجابية أو سلبية التأثير، ولكنها على الأقل فتحت نافذة في جدار أصمّ جثم على صدور التعبير في المنطقة طوال عقود. لقد غيّرت من الخطاب الاعلامي الخشبي الذي كان سائداً ولو في الشكل على الأقل أحياناً وفي المضمون في أحايين أخرى.

وفي إطار فتح مجال التعبير أمام من كانت أصواتهم مخفية، وقعت احياناً في فخ البحث عن رفع عدد المشاهدة من خلال اتباع وسائل استقطاب غير محبّذة، كالحوارات الصراعية التي لا تُفيد المتلقي في شيء ويخرج من مشاهدتها أكثر جهلاً بالموضوع الذي عالجته قبل أن يتابعها.

ولكن هذه الهفوات هي جزء من المشهد الإعلامي الطبيعي في الدول المتحررة تعبيرياً وبالتالي، فانضاج التجربة حريُ ـ عاجلاً أم آجلاً ـ بتشذيب الأداء وإغناء الرسالة. بالمقابل، فمهما كانت الملاحظات على أية وسيلة إعلامية، فالمطالبة باغلاقها جزء من منطق الاستبداد المهيمن والذي لا يرى الا المنع والتجريم. أن تطالب دولة أو مجموعة دول بإغلاق وسيلة إعلامية في دولة أخرى، لهو سابقة في التاريخ الحديث، لم يسمح لي علمي المتواضع بالتعرف على مثيل لها، ربما تطلب دولة ما تخفيف اللهجة العدائية ـ إن وجدت ـ في وسيلة إعلام رسمية، أما أن تطلب مجموعة دول ومن خلال تصريح علني، لا تشعر بأي حرج منه، من دولة أخرى إغلاق وسيلة إعلامية، فسيسجله التاريخ من نوادر العلاقات الدولية المؤلمة.

تأثير إسرائيل

هل تؤثر إسرائيل في المشهد العربي بسبب قوتها ونفوذها أم بسبب تقاطع مصالحها بعض الأنظمة العربية؟

صار من شبه المؤكد أن خير حليف لإسرائيل، عن دراية أو عن جهالة، هو من يُعبّر صوتياً عن العداء الأكبر لها. تكاد إسرائيل ان تتوجه بالشكر مثلاً لمن يُكرر عبارة “سنرميهم في البحر” لأن بفضلها تُغدَقُ أموالٌ طائلة عليها. كما أن المقاومة والممانعة التي يلبسها بعض أصحاب المخططات الفئوية والطائفية ليبرروا تخاذلهم أمام حقوق الإنسان كما المبادئ الأخلاقية، صارت أنشودة يكاد الإسرائيليون يسعون لعزفها كلما انخفض صوتها.

خلاصة القول، هناك تحالفات ساذجة وهناك تحالفات سرية تم التفكير بها كما أن تحالفات أمر الواقع والتي تخضع إليها ـ أمنياً على الأقل ـ أنظمة وقعت معاهدات “سلام” مع تل أبيب. العدو الوحيد للاحتلال الاسرائيلي هو تقدم المنطقة العربية وتحسن حالة الحريات ودمقرطة العمل السياسي وتنوير الفكر. وهذا ما لا يبدو أنه في مسار واضح.