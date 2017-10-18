بطل تركيا في الكاراتيه يمنح أحزمة لأطفال سوريين

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منح بطل تركيا في لعبة الكاراتيه، عبد القادر أكورت، أحزمة صفراء لأطفال سوريين، من فريق “نور الدين آلاء” في مدينة غازي عنتاب التركية.

وحضر أكورت اختبارًا شارك فيه 25 طفلًا من فئتين عمريتين في الفريق السوري، السبت 7 تشرين الأول، برعاية منظمة “الرواد” للتعاون والتنمية، بالتعاون مع “الهيئة السورية للرياضة والشباب”.

ويحمل اللاعب التركي حزامًا أسود، وهو مدرب سابق للمنتخب الوطني التركي للكاراتيه

وقال عروة قنواتي، الناطق باسم “الهيئة” لعنب بلدي، إن نادي “غازي عنتاب سبور” التركي حضر الاختبار وقدّم عرضًا احتفالًا بمنح الأطفال السوريين شهادات وأحزمة.

وأكد قنواتي أن الأطفال الذين شاركوا في فعالية حملت عنوان “أبطالنا الصغار”، حصلوا على أول حزام في حياتهم الرياضية.

وتخلل الفعالية توزيع الشهادات على الأطفال وعروض فنية وغنائية، إضافة إلى كلمات شكر لمسؤولي المراكز الرياضية و”الهيئة” الرياضية، وحضره أهالي الأطفال ومثقفون سوريون أبرزهم عضو الائتلاف المعارض، أحمد رمضان.

كما حضر رئيس “الهيئة” ظلال المعلم، ومدير مؤسسة “الرواد” نجيب ددم.

رعت “الهيئة” الرياضية عشرات الفعاليات في تركيا ودول أخرى، وحصل رياضيون منتسبون إليها على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيه ضمن بطولات دولية خلال العام الماضي.

وتأسس النادي الذي يحمل اسم “شهيد” سوري ولاعب كاراتيه سابق، قبل حوالي أربعة أشهر في مدينة غازي عينتاب التركية، ويتولى المدرب السوري موسى الحمد، مهمة تدريب الأطفال فيه على رياضة الكاراتيه.

والحمد لاعب ومدرب سوري في رياضة الكاراتيه، ولعب سابقًا في منتخب سوريا للرجال، وحاز على عدد من البطولات.