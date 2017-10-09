كيف ينظر (ب ي د) إلى التدخل التركي في إدلب؟

رزان العمر: كلنا شركاء

في أول تعليق رسمي على العملية العسكرية التركية في ادلب بالتنسيق مع الجيش السوري الحر، قال مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) إنها تستهدف محاصرة منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الحزب.

وقال دارا مصطفى عضو هيئة العلاقات الخارجية في (ب ي د) في تصريحات صحفية إن “الهدف الحقيقي من دخول إدلب هو قطع الطريق على الكرد للوصول إلى الأبيض المتوسط، ومحاصرة اقليم عفرين (…) ليكونوا أقرب الى حلب مما في السابق”، مؤكداً أن تركيا لم ولن تتخلى عن حلم ضمّ حلب ولو بعد حين”.

وأضاف المسؤول في الحزب الكردي في تصريحاته لوكالة “باسنيوز” الكردية أن “خطورة دخول الجيش التركي الى إدلب تكمن في تضييق الحصار في هذه الفترة على عفرين”.

واستدرك قائلاً “الأتراك لن يجرؤوا على مهاجمة عفرين من دون ضوء اخضر دولي كما أن الاستعدادات العسكرية في عفرين قادرة على إلحاق خسائر كبيرة بالجيش التركي (…) الأتراك سيحسبون كثيرا قبل خوض هكذا مغامرة غير مضمونة النتائج عسكريا وسياسيا”.

وكانت الميليشيات التابعة لـ (ب ي د) المتمركزة في منطقة عفرين استهدفت بالأمس بقذائف المدفعية محيط مدينة دارة عزة المجاورة، أثناء وجود وفدٍ عسكريٍّ تركيٍّ في المنطقة.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في ريف حلب الغربي أن الوفد كان يستطلع نقاط التماس مع ميليشيات الحزب تزامناً مع قصفٍ للأخيرة على مناطق متفرقة هناك، دون أن تتسبب القذائف بوقوع أيّ إصابات.

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