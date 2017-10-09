عشرات القتلى لقوات النظام بانفجارٍ في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قال ناشطون في دير الزور إن أكثر من 50 قتيلاً من قوات سقطوا قتلى جراء انفجارات كبيرة وقعت أمس الأحد، في مقرٍ رئيس لقوات النظام في المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن انفجارات مجهولة السبب ضربت أكبر المستودعات العسكرية لقوات النظام في المنطقة، والواقعة في الصالة الرياضية بحي الجورة.

وبثت شبكة “ديري نيوز” مقطعاً صوتياً مسجلاً لأحد المدنيين يدلي بشهادته من مكانٍ قريبٍ من مكان الانفجار، وقال إن كافة الاسلحة والذخائر المخزنة في المدينة الرياضية على طريق “دير الزور-دمشق” انفجرت وقتلى بعدد كبير من قوات النظام وحلفائها.

ونقل موقع الحل السوري عن الناشط حارث خليفة، من سكان أحياء سيطرة النظام، قوله إن “حريقاً نجم خطأ اندلع أثناء نقل ذخيرة بداخل الصالة الرياضية، تسبب في انفجارات دمرت كامل الموقع الذي يضم مستودعات تعود لمعامل الدفاع وللفوج 666 واللواء 157 صواريخ وتشكيلات عسكرية أخرى”.

وبحسب المصدر، لقي ضابط برتبة عقيد و54 من جنود النظام مصرعهم وأُصيب العشرات جراح بعضهم خطيرة، بالانفجارات “التي أتت على أكثر من 400 طن من الذخيرة”، على حد قوله.