(داعش) يهاجم (تحرير الشام) في حماة ويسيطر على الرهجان

رشا دالاتي: كلنا شركاء

سيطر تنظيم “داعش” صباح اليوم الاثنين، على بلدة الرهجان وقرى صغيرة بمحيطها في ريف حماة الشرقي عن طريق خلايا تتبع التنظيم فاجأت “تحرير الشام” في المنطقة التي انسحبت منها الأخيرة.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في حماة أن التنظيم سيطر على قرى الشاكوسية وأبو لفة والرهجان وتفاحة والحسناوي، بعد اشتباكات مع عناصر من هيئة تحرير الشام في قاطع البادية.

وأوضح مراسلنا “خالد عبد الرحمن” أن الاشتباكات اندلعت بعد خروج دفعة من المحاصرين في وادي العذيب شمالاً باتجاه ريف إدلب، حيث خرج مع المدنيين عناصر من التنظيم واشتبكوا مع عناصر النقطة (صفر) التابعة لـ “تحرير الشام”.

وأشار مراسلنا إلى أن اشتباكات متقطعة أفضت إلى سيطرة فلول التنظيم على القرى وانسحاب عناصر الهيئة خارج المنطقة واخلاء النقطة (صفر) والحواجز الأخرى، لتبدأ بعدها مفاوضات لتسليم عناصر التنظيم أسلحتهم والانسحاب من القرى باتجاه عقيربات.

واستطاع نحو ثمانية آلاف مدين كانوا محاصرين في منطقة وادي العذيب في ناحية عقيربات الهروب نحو مناطق الثوار في إدلب متجاوزاً الألغام الارضية وحواجز النظام باتجاه قرى ناحية الحمرا في ريف حماة الشرقي.

وتحظى بلدة الرهجان بأهمية رمزية بالنسبة للنظام كونها البلدة التي ينحدر منها وزير دفاعه فهد جاسم الفريج، وكانت كتائب الثوار سيطرت عليها قبل نحو ثلاثة أعوام بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.