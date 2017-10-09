الأركان التركية تعلن بدء أنشطتها الاستطلاعية في إدلب

كلنا شركاء: رصد

أعلن الجيش التركي اليوم الاثنين، أنه بدأ بأنشطة استطلاعية اعتباراً من يوم أمس، لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في محافظة إدلب.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئاسة الأركان التركية بياناً جاء فيه أن الأنشطة الاستطلاعية تندرج في إطار التحرك العسكري الذي ستجريه القوات التركية في إدلب، بالتنسيق مع قوات باقي الدول الضامنة لمحادثات أستانا (روسيا وإيران).

وأوضح البيان أنّ تركيا وروسيا وإيران اتفقوا على إنشاء مناطق خفض التوتر خلال محادثات أستانا، بهدف إحلال وقف إطلاق النار، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى ديارهم، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

ولفت البيان إلى أنّ الجيش التركي يواصل مهمته في إدلب في إطار قواعد الاشتباك المتفق عليها بين الدول الضامنة في أستانا.

وكان وفدٌ عسكريٌ تركيٌ دخل أمس إلى الأراضي السورية، عبر معبر أطمة (غير الرسمي) في ريف إدلب الشمالي، وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن الوفد كان عبارة عن ثلاثة سيارات عسكرية تركية وتوجه إلى مدينة دارة عزة، حيث استطلع مجموعة من النقاط المشرفة على مواقع الميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في منطقة عفرين، قبل أن يعود أدراجه إلى تركيا.

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