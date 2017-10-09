موالون ضاقوا ذرعاً برصاص الأفراح ويتنادون لإيقافه

زياد عدوان: كلنا شركاء

أطلق موالون للنظام على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتوعية حول مخاطر إطلاق الرصاص الحي عشوائياً خلال الاحتفالات والمناسبات العامة والخاصة.

ونشرت الشبكات الموالية للنظام أمس الأحد، العديد من الصور التي نبّهت فيها لعدم إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي، وظهرت في إحدى الصور التي تناقلتها الصفحات الموالية للنظام صورة ليد وعليها رصاصة “رصاص فرحك بيقتلني!، لكيلا تتحول الفرحة إلى مأساة، حملة لا تقتلني كرمال تفرح”.

وظهرت في إحدى الصور التي تداولتها الصفحات الموالية للنظام بأن “الرصاص فقط لصدر العدو” لا لتحويل الفرحة إلى مأساة.

وتسبب إطلاق الرصاص الحي عشوائيا في مناطق سيطرة النظام، خلال تشييع قتلى النظام والميليشيات بمقتل وجرح العشرات من المدنيين، وعقب تأهل المنتخب السوري للملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم بعد المباراة التي جمعت منتخبي إيران وسوريا سقط عدة جرحى في عدة محافظات، كما قتلت شابة وطفل في مدينة السلمية بريف حماة الشرقي منذ عدة أيام بعد المباراة التي جمعت منتخبي سوريا وأستراليا في الخامس من شهر أكتوبر الجاري.

وتسبب إطلاق الرصاص العشوائي في مدينة حلب خلال الأعراس وتشييع قتلى النظام والميليشيات عن سقوط عدد قتلى وجرحى في صفوف المدنيين منذ مطلع العام الجاري.