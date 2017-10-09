ناشطو الريف يدعون لمؤتمر حمص العسكري العام الأول

سما الحمصية: كلنا شركاء

عقد ناشطون مدنيون وعسكريون في ريف حمص الشمالي يوم السبت، اجتماعاً تحت مسمى “مؤتمر حمص العسكري العام الأول”.

وعُقدت الجلسة الأولى بحضور عدد من قيادات الصف الأول لكبرى الفصائل العسكرية العاملة في الريف الشمالي مثل (جيش التوحيد، وفيلق الشام، وأحرار الشام، وجند بدر 313، وجيش حمص، وعمليات الدار الكبيرة، وأحفاد عمر وأنصار العقيدة)، إضافة لعلماء ووجهاء المنطقة.

وأفاد مصدر لـ “كلنا شركاء” أن الجلسة استعرضت التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، كما بحثت سُبل مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الفصائل الثورية والثورة في المنطقة، وتم طرح مشروع لضبط العمل العسكري والأمني في المنطقة على أسس مهنية.

وأردف المصدر أن المشروع يهدف لتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية والفصائلية في ظل التخبّط السياسي الذي تمر به المنطقة بشكل خاص وعموم سوريا.

وبحسب المصدر “تكللت الجلسة الأولى بالنجاح رغم غياب عدد من المدعوين، ولتلافي الغياب الذي حصل من قبل بعض الجهات قرر الحاضرون عقد جلسة أُخرى للمؤتمر في المنطقة، والتأكيد على إلزامية القرارات الصادرة عن الجلسة التالية وعلى نفاذ هذه القرارات على من سيحضر أو سيتغيب على حدٍّ سواء”.