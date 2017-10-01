مجهولون يغتالون رئيس القوة التنفيذية في محكمة (دار العدل)

إياس العمر: كلنا شركاء

اغتال مجهولون اليوم الاثنين رئيس القوة التنفيذية في محكمة (دار العدل) في حوران (عمر المفعلاني) بتفجير عبوة ناسفة في سيارته بريف درعا الشرقي.

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة رئيس القوة التنفيذية للمحكمة ومرافق رئيس المحكمة (عمر فاروق المفعلاني) صباح اليوم على طريق صيدا ـ الطيبة شرق درعا، مما أدى لمقتله على الفور.

وأوضح العمري أن المفعلاني رافق رئيس المحكمة السابق الشيخ (أسامة اليتيم) منذ تأسيس (دار العدل) مطلع العام 2015، واستمر بعمله مع الشيخ (عصمت العبسي) الرئيس الحالي للمحكمة عقب مقتل اليتيم بتفجير استهدفه نهاية العام 2015.

وكانت كتائب الثوار تمكنت خلال الساعات الماضية من تفكيك عشرات العبوات الناسفة في ريف درعا الشرقي على طرقات (الجيزة ـ كحيل ، الطيبة ـ الجيزة ، الطيبة ـ صيدا).