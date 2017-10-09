محمد علوش لأهالي إدلب: تحالفكم مع تركيا هو قارب النجاة

زيد المحمود: كلنا شركاء

قال القيادي في جيش الإسلام “محمد علوش”، اليوم الاثنين، مخاطباً أهالي إدلب “إن تحالفكم مع تركيا لاستعادة إدلب إلى أهلها الذين حرروها هو قارب النجاة”.

وأشار علوش في تدوينة له على قناته الرسمية في “تيلغرام” إن “مشروع القاعدة بفرعيها النصرة وداعش مشروع إيراني لضرب أي منطقة تريد إيران السيطرة عليها لاحقاً”.

وأضاف عضو الهيئة السياسية في “جيش الإسلام” أن “اغتصاب النصرة لإدلب بعد أن حررها الجيش الحر والفصائل الثورية هو اختطاف لثمرة الثورة في تلك المنطقة لحسابات تدور بين الحزبية الضيقة وبين العمالة الخارجية لإيران”.

ولم يصدر “جيش الإسلام” بياناً رسمياً حول التدخل التركي في إدلب، كما أن معظم الفصائل العسكرية التزمت الصمت حيال ما يجري في الشمال السوري.

وكان الجيش التركي أعلن اليوم الاثنين، أنه بدأ بأنشطة استطلاعية اعتباراً من يوم أمس، لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في محافظة إدلب.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئاسة الأركان التركية بياناً جاء فيه أن الأنشطة الاستطلاعية تندرج في إطار التحرك العسكري الذي ستجريه القوات التركية في إدلب، بالتنسيق مع قوات باقي الدول الضامنة لمحادثات أستانا (روسيا وإيران).

وأوضح البيان أنّ تركيا وروسيا وإيران اتفقوا على إنشاء مناطق خفض التوتر خلال محادثات أستانا، بهدف إحلال وقف إطلاق النار، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى ديارهم، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

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