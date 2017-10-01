قوات النظام تعتقل 4 شبان من مضايا بعد ابتزازهم بذويهم

عبادة الشامي: كلنا شركاء

داهمت قوات النظام صباح اليوم الإثنين عددا من المنازل في بلدة مضايا بريف دمشق بحثا عن مطلوبين دخلوا إلى البلدة في وقت سابق وفقا لمصادر خاصة.

المصادر قالت لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام دخلت بلدة مضايا التي تعرض ثوارها للتهجير بداية العام الحالي بحثا عن 4 شبان مطلوبين للأفرع الأمنية كانوا وفدوا مؤخرا إلى البلدة من محافظة إدلب ومن لبنان.

وأكدت مصادرنا أن قوات النظام لم تجد هؤلاء الشبان فقامت باعتقال ذويهم عوضا عنهم حيث أعطت المطلوبين مهلة لمدة ساعة واحدة فقط ليسلموا أنفسهم وهو ما حصل بالفعل بضمانة ضباط من الفرقة الرابعة الذين تعهدوا بتسوية أوضاع الشبان الأربعة وإطلاق سراحهم خلال أيام.

كما قالت مصادرنا إن النظام أطلق سراح ذوي المحتجزين عقب تسليمهم لأنفسهم.

وفي 14 نيسان الماضي غادرت حافلات تُقل أهالي من بلدة مضايا في ريف دمشق برفقة عدد من الثوار إلى الشمال السوري، وفي المقابل خرجت حافلات أخرى تقل أهالي من كفريا والفوعة المواليتين في ريف إدلب برفقة عناصر الميليشيات الموالية إلى مدينة حلب تنفيذا لاتفاق المدن الأربع الذي يربط مضايا والزبداني بقريتين شيعيتين وسط محافظة إدلب.

ومنذ تنفيذ الاتفاق تعيش بلدة مضايا تحت سيطرة النظام الذي فتح طرقات البلدة بعد حصار خانق دام قرابة سنتين احتجز خلاله قرابة 40 ألف نسمة في ظروف قاسية للغاية.