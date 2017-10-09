بالفيديو… لحظة أسر جنودٍ روس في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

نشرت صفحة “فرات بوست” اليوم الإثنين (9 تشرين الأول/أكتوبر)، تسجيلاً مصوراً يظهر فيه لحظة إلقاء عناصر تنظيم “داعش” القبض على جندين روسيين في ريف دير الزور.

ويظهر في التسجيل المصور جندي من قوات النظام، وجنديان روسيان، مقيدون في سيارة يحيط بها عناصر تنظيم “داعش”، وهم الذين أعلن تنظيم “داعش” صباح يوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر الماضي عن أسرهم، إثر هجوم شنه التنظيم على مواقع قوات النظام في قرية الشولا بريف دير الزور.

وكان قد نشر التنظيم يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تسجيلاً مصوراً للأسيرين الروسيين، ظهر فيه رجلان يرتديان “الكلابية”، ويظهر على أحدهما آثار كدمات على وجهه.

وتحدث في التسجيل الروسي “زابالوتي رومان”، وقال إنه من مواليد 1979، ولد في محافظة روستوف في منطقة أكسايسك في قرية راسسفيت.

وأشار “رومان” إلى أنه خلال هجوم معاكس للتنظيم، وقع أسيراً في منطقة الشولا، وقد أُسر معه زميله “تسوركانوف غريغوري”، من مواليد 1978 في دوموديدوفو.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية أسر التنظيم اثنين من جنودها، وقال متحدث باسم قاعدة “حميميم” الجوية حينها إن جميع العسكريين الروس في سوريا أحياء وبصحة جيدة.