(تحرير الشام) تستعيد 6 قرى من (داعش) شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام، مساء اليوم الإثنين (9 تشرين الأول/أكتوبر)، استعادتها السيطرة على 6 قرى في ريف حماة الشرقي، بعد ساعاتٍ على سيطرة تنظيم “داعش” عليها.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، عن مصدر عسكري في الهيئة قوله إن عناصر الهيئة استعادوا السيطرة على قرى (المسلوخية، وقصر ابن وردان، والسماقية، والتفاحة، وبيوض، ومنطقة الأندرين) في ريف حماة الشرقي، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، انتهت بطردهم منها، وفرارهم باتجاه طريق “إثريا – الشيخ هلال” شرق حماة.

وأكدت الوكالة عطب مدفع 23مم لعناصر التنظيم بعد استهدافه بصاروخ (م.د)، خلال المواجهات في ريف حماة الشرقي.

وقد صرح مصدر عسكري من الهيئة لوكالة “إباء” أن عناصر “داعش” عبروا مناطق النظام بسلاحهم الثقيل ووصلوا إلى الشمال المحرر، “تاركين وراءهم الروس المحتلين وعناصر النظام المجرمين”، على حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن “الروس يريدون ثغرة للدخول إلى هذه المنطقة وخاصة بعد ضرب مشروعهم في أبو دالي، وما داعش إلا أداة لتنفيذ هذا المخطط الخبيث”.

وكان تنظيم “داعش” قد أصدر اليوم بياناً أعلن فيه السيطرة على 13 قريةً في ريف حماة الشمالي، ضمن معركة أطلق عليها “غزوة أي محمد العدناني”، مؤكداً أسر 4 عناصر من الهيئة وقتل آخر.