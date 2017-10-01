(جيش خالد) يغلق مدارس (تسيل) ويستبدلها بمعاهده الشرعية

إياس العمر: كلنا شركاء

أصدر جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) صباح اليوم الاثنين، 9 تشرين الأول/أكتوبر، قراراً بإغلاق مدارس بلدة (تسيل) الخاضعة لسيطرته غرب درعا، وإحراق المناهج الدراسية، وذلك عقب توجيه إنذارات للعاملين بهذه المدارس بضرورة توقيف العملية التعليمية التقليدية، وحصرها بالمعاهد (الشرعية) التابعة له.

الناشط أحمد الديري قال لـ (كلنا شركاء) إن جهاز (الحسبة) في جيش خالد اقتحم صباح اليوم جميع مدارس البلدة وجمع المناهج التعليمية من الطلاب، ليقوم عناصره بإحراقها، وإبلاغ مدراء المدارس بأنها مغلقة بأمر من قيادة “الجيش”.

وكانت المدارس افتتحت نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عقب خروج الطلاب وأهالي البلدة بمظاهرات طالبت بافتتاحها.

وأشار الديري إلى أن جيش خالد يرفض أن يتم تدريس المناهج السورية في المدارس الخاضعة لسيطرته، بحجة أنها “مناهج كفرية” ولا تتناسب مع مبادئ الدين الإسلامي، وبأن من يريد أن يعلم أبناءه بإمكانه إرسالهم إلى المعاهد (الشرعية) المنتشرة في مناطق سيطرة جيش خالد.

وكان “جيش خالد” شن مؤخرا حملاتٍ أمنيةٍ في بلدات (تسيل وعدوان وجلين وسحم وجملة والشجرة عابدين ونافعة وكوية) وصادر جميع أجهزة (الإرسال) الفضائية، بالإضافة لمصادرة (الأراكيل) و (التبغ) ليقوم بإحراق المصادرات في الساحات العامة، بحسب الديري، الذي أضاف أيضاً أن “الجيش” أغلق جميع صالونات الحلاقة الرجالية في مناطق سيطرته، وفرض على الرجال عدم حلق ذقونهم.