بالفيديو… السومة: لو لم أكن لاعباً لتمنيت أن أكون ضابطاً

صفوان أحمد: كلنا شركاء

من جديد يفاجئ المهاجم في منتخب النظام “عمر السومة” متابعيه، فبعد تغنيه وشكره لبشار الأسد وأخيه ماهر، ظهر اليوم في تسجيلٍ مصورٍ قال فيه إنه لو لم يكن لاعباً لتمنى أن يكون ضابطاً في الجيش.

ونشرت صفحة “سوريانا إف إم” الموالية اليوم الإثنين (9 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيلاً مصوراً لكل من لاعبَي منتخب النظام “عمر السومة” و”محمود المواس”، يجيبان فيه على أسئلة أحد الصحفيين في أستراليا.

وتضمنت أسئلة الصحفي عدة مواضيع، منها من هو أفضل لاعبي منتخب النظام، وأي لاعبي المنتخب يأكل أكثر، ومن أقوى لاعب.

وفي رد السومة على سؤال الصحفي: “إذا لم تكن لاعباً ماذا تُحب أن تكون؟”، قال إنه يتمنى أن يكون “ضابطاً في الجيش”، مضيفاً في رده على الرتبة التي يحب، قال: “ما في رتبة… نبدأ بالمجند”.

وكان قد وصل “السومة” إلى دمشق الدولي يوم الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر، بعد غياب ست سنوات نتيجة موقفه السياسي الذي كان أقرب إلى الثورة، وذلك بعد تعادل منتخب النظام مع منتخب إيران في المباراة التي جمعتهما في طهران، وتأهل منتخب النظام إلى الملحق الآسيوي لكأس العالم في روسيا 2018.

وشكر “السومة”، “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر الأسد”، على إطلاق سراح زميلٍ له من سجون النظام بعد اعتقالٍ دام لسنوات، في وقت تحدث فيه ناشطون عن عقد صفقةٍ بين “السومة” والنظام خرج بموجبها زميله.

وتستضيف أستراليا يوم غد الثلاثاء مباراة إياب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، والتي تجمع المنتخب الأسترالي مع منتخب النظام، بعد أن تعادل المنتخبان في ذهاب الملحق بهدف مقابل آخر.

وسيتأهل الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.

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