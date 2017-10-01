ما هو تصور رندة قسيس لتشكيل وفد المعارضة الموحد إلى جنيف؟

كلنا شركاء: سبوتنيك

أرسلت رئيسة لجنة أستانا للمعارضة السورية، رندا قسيس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عرضت فيها تصورها لتشكيل وفد المعارضة السورية الموحد إلى محادثات جنيف المقبلة.

واقترحت قسيس، في رسالتها، أن يتكون الوفد الموحد من “3 ممثلين لكل من منصة الرياض، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة والفصائل المسلحة وممثل واحد لمنصة أستانا، وكذلك ممثل عن الوفود الأخرى”

وأشارت قسيس، في رسالتها إلى أنه “مع هذه الحصص المتوازنة، سوف يكون هناك وفد مكون من 15 أو 16 عضوا”.

يذكر أن مصدرا معارضا، كان قد صرح لوكالة “سبوتنيك” أن هناك نية لتشكيل الوفد الموحد للمعارضة بحيث يتكون من “10 ممثلين عن الهيئة العليا والائتلاف، 10 ممثلين عن الفصائل المسلحة، وممثلين اثنين للمنصات الثلاث موسكو والقاهرة وأستانا”.

وحول هذا المقترح تحدثت قسيس، لوكالة “سبوتنيك” اليوم: “هذا الأمر مرفوض تماما ولا يتناسب مع القرار الدولي 2254، وأنا أوافق مندوب روسيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بتصريحه اليوم بأن المنصات جميعها يجب أن تكون مدعوة بممثليها وليس بشخصين”

وأضافت قسيس، أن “هذا أمر غير مقبول، أن تختزل جميع المنصات بشخصين فقط، وأمر غير مقبول أن يعطى 18 مقعدا للفصائل المسلحة وهيئة التفاوض والائتلاف، أما المعارضة المعتدلة العلمانية فتمثل بشخصين فقط، هذا غير مقبول إطلاقا ولن يحصل هذا الشيء، أبدا”.

أما بخصوص رسالتها إلى الأمين العام فأوضحت قسيس، أن “هذه الرسالة كانت مقترحا بيننا وبين منصة موسكو، ولكنهم لسبب ما قرروا التمهل بتوقيع الرسالة، فوقعتها باسم منصة أستانا، وخصوصا أن منصة أستانا لم تعد كالسابق يعتبرها الجميع منصة هامشية، لأنها بالنهاية هي التي مهدت وكانت النواة لما حصل من اتفاق وقف إطلاق النار”

وخلصت قسيس، في ختام حديثها لـ”سبوتنيك” إلى التأكيد أنه في منصة أستانا لا يقبلون “أي تأخير في موعد جنيف، لأن هناك سوريون في الداخل يعانون من استمرار هذه الحرب وعدم التوصل إلى حل سياسي، نحن نريد بأسرع وقت إيحاد حل سياسي، وهذا يكون بوجود كافة المنصات”.