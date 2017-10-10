التايمز: شوارع الرقة مليئة بالجثث

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أكدت صحيفة التايمز البريطانية الأحد، أنّ شوارع الرقة السورية مليئة بالجثث، وأنّ الكلاب الضالة والقطط زاد وزنها بصورة ملحوظة لأنّها تقتات بأجساد القتلى المنتشرين في الشوارع، وفق تعبير الصحيفة.

وذكر مراسل الصحيفة أنّ الخوف يمنع الناس من انتشال الجثث ودفنها، لئلا يتم استهدافهم بالصواريخ والقنابل، مشيرا إلى أنّ طائرات التحالف دمرت معقل التنظيم في الرقة.

وطالعت الصحيفة في تقريرها تفاصيل المحامي “آدم البريطاني” الذي يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، مبينةً أنّه كان ميسور الحال في بريطانيا قبل الانتقال للعيش في سوريا.

وقال البريطاني في تسجيل صوتي له: “لم أكن فاشلاً في حياتي بل كنت ناجحا وكنت أتطلع لشراء فيلا”.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مراسلها أنّ السبب الذي دفع المحامي البريطاني لترك الحياة الناجحة التي كان يعيشها غير معروف، مشيرة إلى ممارسته لمهنة المحاماة وتخصصه في قضايا الهجرة.