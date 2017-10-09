(قسد) تُعلن إطلاق سراح العشرات من المعتقلين في عفرين

زيد العمر: كلنا شركاء

أعلن “جيش الثوار” المنضوي تحت راية ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الإثنين (9 تشرين الأول/أكتوبر)، توسطه لدى الوحدات الكردية في مدينة عفرين، لإطلاق سراح عشرات المعتقلين من المدنيين والعسكريين من فصائل (درع الفرات).

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لـ “جيش الثوار”، بأنه “استجابةً لصيحات الشارع الثوري الإنسانية ومناشدات الأهالي بإطلاق سراح المعتقلين، قمنا نحن بجيش الثوار بوساطة لدى الأخوة في قوات سوريا الديمقراطية ووحدة حماية الشعب وقوات الأسايش في مقاطعة عفرين مع التنسيق مع فصائل ثورية وخاصة سباع الحجي، وتم الإفراج اليوم عن الأسماء التالية ذكرها في الصور أدناه من سجون عفرين”.

وأشار البيان إلى أن جل المفرج عنهم “عسكريون وأفراد من درع الفرات”. وطالب “جميع الفصائل العاملة على الأراضي السورية الإفراج الفوري عن جميع المساجين الذين يقبعون في ظلمات السجون منذ سنوات”.

ووجه المكتب الإعلامي لـ “جيش الثوار” نداءً إلى أهالي المعتقلين الذين يرغبون باستقبال المفرج عنهم من معبري “الغزاوية” و”قبتان الجبل” غداً الموافق 10 تشرين الأول/أكتوبر، أو التواصل مع المكتب الإعلامي.

وكانت قد تواصلت (كلنا شركاء) يوم السبت الماضي مع القيادي في جيش الثوار “ عبد القادر شراد” (أبو غياث)، والذي تحدث عن نبيتهم إطلاق سراح نحو 45 شخصاً بين مدني وعسكري.

وأكد “شراد” لـ (كلنا شركاء) أنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين مع مرور الأيام.