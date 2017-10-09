(قسد) تنعى 10 قتلى في الرقة ودير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) اليوم الإثنين (9 تشرين الأول/أكتوبر)، 10 من عناصرها، قُتلوا في المواجهات مع تنظيم “داعش” في الرقة ودير الزور.

وأصدر المركز الإعلامي للوحدات الكردية بياناً كشف فيه سجلات 10 من عناصر الوحدات، قُتلوا في الفترة بين 27 أيلول/سبتمبر الماضي، و10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أثناء مشاركتهم في حملتي (غضب الفرات) في مدينة الرقة، و(عاصفة الجزيرة) في ريف دير الزور.

وأشارت مصادر إعلام مقربة من (قسد) إلى أن الأحياء وسط مدينة الرقة تشهد معارك قوية مع تنظيم “داعش”، اشتدت بعد ظهر اليوم في كل من أحياء ”النهضة، الكرد، ودوار النعيم”، ضمن حملة (غضب الفرات).

وفي حملة (عاصفة الجزيرة) التي انطلقت في الـ 9 من أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت (قسد) اليوم التقاء محوري “أبو فاس” و”الجزرات”، بالقرب من شركة السكر، في حين يواصل محوري “صور” و”مركدة” التقدم، وسط اشتباكات ومعارك عنيفة مع “داعش”.

وسجلات قتلى الوحدات الكردية:

الاسم الحركي: آركيش آكر

الاسم والنسبة: إسلام أكينجي

اسم الأم: منيجة

اسم الأب: سليمان

مكان الولادة: ميردين

مكان وتاريخ مقتله: 5-10-2017 /الرقة

الاسم الحركي: جودي تربه سبيه

الاسم والنسبة: بشار الواصل

اسم الأم: مريم

اسم الأب: عبد الرحمن

مكان الولادة: تربه سبيه

مكان وتاريخ مقتله: 22-9 -2017 /الرقة

الاسم الحركي: دمهات حسكة

الاسم والنسبة: عبد اللطيف الحمد

اسم الأم: مليكة

اسم الأب: عبد الله

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله: 6-10-2017 / دير الزور

الاسم الحركي: دجوار حسكة

الاسم والنسبة: محمد الخلف

اسم الأم: عند

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله: 6- 10-2017 / دير الزور

الاسم الحركي: عكيد حسكة

الاسم والنسبة: عبد الله الحمود

اسم الأم: عمشة

اسم الأب: عباس

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله:29-9-2017 / دير الزور

الاسم الحركي: عزام جزرا

الاسم والنسبة: محمد إبراهيم

اسم الأم: مترا

اسم الأب: إبراهيم

مكان الولادة: جزرا

مكان وتاريخ مقتله: 6-10-2017 / دير الزور

الاسم الحركي: مظلوم ديرك

الاسم والنسبة: رمضان فندي

اسم الأم: كهار

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: ديرك

مكان وتاريخ مقتله: 4-10-2017 /الرقة

الاسم والنسبة: محمد عليان

اسم الأم: سهام

اسم الأب: حمود

مكان الولادة: زين المرج

مكان وتاريخ مقتله: 4-10-2017 / أبو خشب

الاسم الحركي: حقي عامودا

الاسم والنسبة: علي محمد حمش

اسم الأم: صبحة

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: شدادي

مكان وتاريخ مقتله: 7-10-2017 / دير الزور

الاسم الحركي: كمال درباسية

الاسم والنسبة: محمد فواز سوركجي

اسم الأم: شمسة

اسم الأب: فواز

مكان الولادة: درباسية

مكان وتاريخ مقتله: 5-10-2017 / دير الزور.