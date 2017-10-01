مدير منتخب النظام: نلعب من أجل جيشنا ورئيسنا

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قال “فادي دباس” نائب رئيس اتحاد كرة القدم في سوريا، ومدير منتخب النظام، إن المنتخب يلعب لأجل “جيشنا ورئيسنا”.

وأشار موقع “عكس السير” إلى أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه من قبل أحد المسؤولين عن منتخب النظام أو الرياضة عموماً، بل هو تصريح يتم تكراره كلما سنحت الفرصة أمام الإعلام الغربي.

وظهر دباس ضمن تقرير لقناة (ZDF) الألمانية تتحدث فيه عن الجدل الدائر حول منتخب النظام، والانقسام بين مشجع له ورافض.

وقال “دباس” للقناة، بحسب ما ترجم “عكس السير”: “نلعب هنا لأجل رئيسنا لجيشنا لشعبنا ولجميع الذين يدافعون عن بلدنا ضد الإرهابيين وضد القوى الأجنبية التي جلبت الحرب لسوريا”.

وفي لقاء آخر، مع القناة الأولى الألمانية، قال “دباس” إن الفوز هدفه تقديم برهان للعالم أن ما يحدث في سوريا حرب كونية ومؤامرة.