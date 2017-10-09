جريمة قتلٍ وسط إدلب ضحيتها صائغٌ وأولاده

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

قُتل صائغ ذهبٍ واثنان من أبنائه وأصيب الثالث، على يد مجهولين، مساء اليوم الإثنين (9 تشرين الأول/أكتوبر)، بعد سرقة محتويات محلّه من الذهب وسط مدينة إدلب، في حين لاذ المجرمون بالفرار.

أقدم مجهولون على قتل صاحب محل ذهب يدعى الحاج “أيمن عبد المعين قوصرة”، وولداه “عبد المعين قوصرة” و”عصام قوصرة”، بالقرب من جامع شعيب وسط مدينة إدلب، وأصيب الولد الثالث بجروح خطيرة، بعد أن سرقوا محتويات محل الذهب والتي تقدر بحوالي /5كغ/ من المصاغ الذهبي، ومبلغ بـ /10 آلاف دولار/.

ولم يُسمع أي صوت إطلاق رصاص في المكان، حيث كان القتلة الملثمون يحملون أسلحة كاتمة للصوت، وبعد تنفيذهم للجريمة لاذوا بالفرار، وكانوا يستقلون تكسي من نوع (كيّا ريو)، في حين يجري تحقيق من قبل اللّجان الأمنية في المدينة لمعرفة المجرمين.

وتشهد مدينة إدلب اختراقات أمنية متكررة، وحوادث تفجير للعبوات الناسفة، كما تم تسجيل العديد من حوادث الاغتيال، وتضمّ المدينة عشرات الآلاف من العائلات المهجّرة والنّازحة من مختلف المناطق السّورية.

خروقات أمنية كبيرة في مدينة إدلب وفي ريفها، وعجز حتى اللّحظة من قبل اللجان الأمنية في المدينة على ضبط الأمن ومنع السرقات والجرائم، حالة استدعت الكثير من المدنيين للمطالبة بوضع لجان خاصة مدنية تحمي ممتلكات المدنيين.