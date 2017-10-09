النظام يستنفر عناصره لمنع إطلاق النار عقب مباراة منتخبه

زياد عدوان: كلنا شركاء

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام يوم أمس الإثنين، تعميماً لجميع عناصرها بضرورة الاستنفار خلال فترة المباراة التي ستجمع منتخبي النظام وأستراليا اليوم الثلاثاء، وخصوصاً بعد انتهاء المباراة، مطالبة إياهم بإلقاء القبض على كل مطلقي النار بغض النظر عن وظيفته، سواء كان مدنياً أو عسكريا، وتحويله إلى القضاء لينال عقابه.

كما طالبت وزارة الداخلية في حكومة النظام من المدنيين بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي خلال فترة المباراة وعقب انتهائها، وتعهدت الوزارة بأنها ستلقي القبض على مطلقي النار بعد قيام المدنيين بالإبلاغ عنهم، مؤكدة التزام جميع عناصرها بهذا القرار وعدم إطلاق النار تحت طائلة المساءلة والعقوبة المشددة.

وفي سياق متصل، منع عناصر من الشرطة العسكرية التابعة للنظام إطلاق الرصاص الحي خلال تشييع جنازة أحد قتلى النظام في منطقة الراموسة غربي مدينة حلب، مستخدمين التهديد بالاعتقال والقوة.

وذكرت مصادر إعلام موالية للنظام في مدينة حلب، أن عناصر الشرطة العسكرية منعوا إطلاق الرصاص الحي بالقوة أثناء قيام عنصر من الشبيحة بمحاولة ذلك، خلال مسير الجنازة في محيط كراج الراموسة غربي مدينة حلب.

وتسبب إطلاق الرصاص الحي عشوائياً خلال مناسبات الأعراس وتشييع قتلى النظام وميليشياته في مناطق سيطرة النظام وميليشياته، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، الأمر الذي أدى إلى حالة من السخط والاستياء لدى المدنيين، بالرغم من صدور قرارات منع إطلاق الرصاص العشوائي وخصوصاً في مدينة حلب.