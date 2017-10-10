حبيب صالح: إدلب!!

حبيب صالح: كلنا شركاء

د.محمد احمد نجيب!!! تقول ان التركي مسلم ويجوز الاستعانة به في شان وطني ومصيري!! وأقول نعم ,لقد تمت الاستعانة بالاميريكيين والغرب عموما !وبغض النظر عن استجابتهم من دونها ,فلقد انبريتم طارحين التكفير وسلفياته لاعاقة ذلك وتخوين الاطراف كلها, يومذاك, ردا على دعاة الليبرالية والعلمنة والتعدد السياسي ,دون الاسلام والتوحيد!! !!!

ولما جاءت داعش والنصرة والقاعدة وطالبان , قلتم , وقلنالانفسنا؟ فليحررنا الاسلام من الاسد وآله, ولاضير فيما يفعل ذلك !!! وقبلنا حتى تكفير انفسنا, واخراس حماقاتنا ,في سبيل الخلاص من الاسد ونظامه !! وفجأة راينا كل هذه الجماعات الاسلامية ,اما انها صناعة أسدية تركية ايرانية اميريكة,او انها توظيف واستثمار ايراني اسدي تركي مهين ومشين لكل الاطراف, وعلى راسها الاسد ونظامه وايران وتركيا , بمرجعية الاسلام الذي تتحدث عن قاعدته ومنطلقاته اساسا للتعامل مع التدخل التركي في أدلب!!!

وكان الائتلاف قد اقام عبر تحالفاته الاقليميه مقرا ومركزا ,ومن الاسلام والاخوة الاسلاميه سندا ووجها اخر لانتمائنا الديني واخوتنا في الاسلام “””؟؟!! فما راينا الا سبع سنوات عجاف يطلق فيها التركي الخطوط الحمراء والتهديدات الساحقة ,ونكتشف بعد ذلك ان خطوط الاتراك كلها خضراء بيضاء ! وان مايتشدقون به من اخوة الاسلام ,لم يكن سوى ذلك الذي بناه تجارنا وشيوخنا عندما هربوا الى تركيا !واكتشفنا ان السوريين الشماليين لم يجدوا حرجا في اكتشاف وطن جديد في تركيا ,كما وجد الهنود الحمر الانكليز عندما اكتشفوا اميريكا !وخرجنا من المولد التركي بلا حمص ,فحصدنا الهشيم في كوباني وجرابلس وعفرين ومايسميه الاخوة الكرد روج افا وكردستان الغربيه !!!

سبع سنوات ونحن نتلقى الوعود التركيه ,حتى دخل ضباطنا في تركيا المخيمات والسجون التركيه ,وجاعوا وذلوا واسقط في ايدي جميعهم! ووجد مواطنونا الكملك ,واغلاق الحدود ,واستخدامهم دروعا اقتصادية وابتزازية ضد اوروبا ,كأهداف محض تركية ومحض عثمانية ,ومحض فرمانات اردوغانية , تسعى الى الاخوة الاوربية ,دون الاخوة الاسلامية ,ولا اخوة الجوار ولا حتى مشاعر المظلومين والمطرودين السوريين !هكذا على عينك ياتاجر, مارسها الاتراك بصفاقة ال الاسد ,بل اشد غيظا ومهانة ونداله !!!

بعد سبع سنوات عجاف خلت الساحة حتى من العسس الدولي ومن الاخوة المسلمين, عربا وعثمانيين وشعوبيين ,وبانت سوءات الجميع !وبان ان الاسلام ليس دينا جامعا كما يراه الاتراك ,ولا المصريين ولا الخليجيين ولا الاسيويين !ولكن الاتراك هم وحدهم الحاضرون على التخوم وفي الداخل السوري وفي الاخاء الاسلامي وفي التاريخ ,حيث ظلت سورية ولاية عثمانية خمسمائة عام !!!حتى لم ينشأ بيننا وبين الاخوة الاتراك ما نشأ بين الماليزيين في جنوب شرق اسيا ,وبين البريطانيين في اقصى غرب اوربا في إطار الكومنوولث!!!

الاتراك دون كل الامبراطوريات, وحدهم الذين اجتاحوا بلاد المسلمين كلها ,ودمروا كل كياناتها, وتركوا ولاياتهم متهالكه لقطاء تبحث عن عمالة وارتزاق وحماية دولية, حتى كانت مصر مثالا لانهيار الامبراطورية ,فاستولى الارناؤوط عليها وحكمها محمد علي ! وراح الاتراك يدخلون المحور مع اليابان ,وغيرها في الحرب الاولى ,ثم في الحرب العظمى الثانية ,واخذوا كل ولاياتهم الاسلامية لتقاتل عن المانيا النازية ,رفيقة المحور النازي الهتلري !وكان هذا كل ماتبقى من اسلام الاتراك واخوتهم وجوارهم الجغرافي ,وتضحياتنا عنهم في سفر برلك وفي القفقاس والنمسا واليمن !!هذا ماتبقى لنا من الاتراك ,على الاقل تاريخيا ……لنرثه اليوم في إدلب !!!

واسالك, وانا في صدد الايجاز السياسي, وليس في إطار التأليف التاريخي!!!

1-لماذا لم يكن الاتراك مسلمون يجوز التعاون معهم ,عندما احتل ال الاسد حماه وحمص وهجروا كل سوريه وشردوا في ترانسفير هائل اضعاف الملايين التي شردها اليهود لاقامة كيانهم عام 1948!

2- ربع من شردوا تشهد على ماساتهم القرى والمدن والحواضر التركيه ,كما البوادي الاردنيه وثكنات الموت لحزب الله في لبنان !!! ويشهد العالم في 72 دوله وصلها التهجير السوري ,وكان الاتراك عبر احمد داؤود اوغلو وطيب اردوغان القذافي ,لايفتأوون يعدونا باسقاط الاسد ونظامه ,وحماية الاخوة السوريين المسلمين الاشقاء!وجاء اليوم الذي يذهبون فيه الى قطر ,بعد ان رفضوا حتى الدخول الى كوباني !

3-لماذا لم ترى تركيا اردوغان ,طيلة سبع سنوات موجبا للتدخل السوري ,الا بعد التحالف المصيري مع روسيا ,وبعد الغطاءات الجويه الروسيه ,وبعد ستة مؤتمرات استانيه في كازاخستان التركيه -الروسيه,وبعد عشر زيارات متبادله بين القيصر والملا!!!!

4-لماذا لم يمارس اردوغان اسلامه السوري ,بل اختار صليبيته الروسيه ,وقرر المشاركة في اطار العملية الروسيه ,وبعض انتشار الشرطة الروسيه في كل حاضرة سوريه,وبعد ان تحول اردوغان الى شرطي روسي مكشوف اكثر من الاسد ,وبعد مائة الف غارة جويه ضد السوريين , وثقها وزير الدفاع الروسي!!!

5-تتحدث انه يجوز الاستعانة بالاتراك كفرا او اسلاما !وهذا صحيح!ولكن الصحيح هو السؤال المطلق : ماهو سيناريو الدخول التركي ,وتحت غطاء من !وطائرات من !ولماذا تختصر سوريه بإدلب فقط….فقط!!واليوم ..اليوم فقط !وكان ذلك موجبا قبل ذلك في حماه وشقيقاتها ,ولم يكن على الساحة احد,يومها !!!وكان السوريون متحمسون جدا ليدخل الشقيق الاسلامي ,ولايدخل غيره,تحت اس مسمى ,بما فيه الشرعية الدوليه !

6- ايها الدكتور!! انت تحمل لقب الدكتور ,والدكتور مشرع طبي او قانوني او تاريخي ,طبقا لاختصاصه !!! قل لي بالله وبدينك !!!!هل دخل الاتراك بناء على الاخوة الاسلامية,وبطلب ولغايات سورية ,ام بناء على التحالف مع الروس ,مساومة للاوربيين والاميريكيين ,بدأها اردوغان في قضية فتحي غولين ,وتطورت حتى طورها الروس ,فانتزعوه من الغرب ,لا ليصبح خليفة للمسلمين ,بل لينتصر الروس مرة ومرة على الامبراطورية العثمانية في حروب البلقان والقوقاز وحروب الخلافة والقيصرة الارثوذكسية ! وليشارك في مشاريع الشركات الروسية في الغاز والنفط والكينونة السورية كلها!!

أدكتور في الاسلام وتنظر لبوتين وهو يستخدم المسلمين دولا وامبراطوريات بمثابة عبيد وعملاء! ويستحضرهم ويستغزيهم متى شاء! ادكتور ,تكفر مثلي وامثالي, ثم تدعونا للافتاء بدخول العثمانيين مرة اخرى , ليشرعنوا للروس والقياصره ,دون الاسلام والمسلمين !وقد دخلوها هذه المره وكالة ,لا اصالة !!