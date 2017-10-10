بالصور… اختتام بطولة كرة قدمٍ شعبيةٍ جنوب دمشق

فادي شباط: كلنا شركاء

اختُتمت مساء الأحد الماضي بطولة “شهداء مخيم اليرموك الشعبية” لكرة القدم “سداسيات” في بلدة يلدا بمنطقة جنوب دمشق المحاصر، وانتهت الستون دقيقة من المباراة النهائية بفوز فريق “جفرا” بخمسة أهداف مقابل هدف لفريق “شباب الأقصى”.

وتُوّجت كافة الفرق المُشاركة بهدايا رمزية “كأس” لكل فريق وشهادات مُشاركة وتميّز، كما تم تتويج الأربعيني “وافد الخوالدي” كأفضل لاعب في البطولة.

“صلاح نعيمي” مدير شأن كرة القدم في نادي “جنين” قال إنّ النادي نظّم عدّة بطولات شعبية في مخيم اليرموك أثناء مرحلة الحصار، وحالياً يوجد رغبة لدى الشباب في منطقة جنوب دمشق لإعادة تفعيل كافة الألعاب الرياضية.

وأردف نعيمي في تصريح لـ (كلنا شركاء) أنّ النادي قدّم للفائزين بالمركز الأول ألفي ليرة سورية، بينما حاز الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية لكل لاعب، وفي المقابل حصل أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى على ألفي ليرة سورية، عوضاً عن الجائزة الرمزية المُتعارف عليها في الرياضة “الكأس”.

وأضاف النعيمي أنّ البطولة كانت مجانية بالنسبة لكل الفرق، وقدّم نادي “جنين” خبرته في تنظيم البطولات، وقدّمت مؤسسة “وتد للتنمية وتدريب الشباب” خبرتها الإدارية.

وكانت بطولة “شهداء مخيم اليرموك الشعبية” لكرة القدم “سداسيات” بدأت في 16 أيلول/سبتمبر الماضي في ملعب مؤسسة “وتد” في بلدة يلدا، وشارك فيها 15 فريقاً، أربعة منها أندية كانت تُمارس اللعبة في مخيم اليرموك، وثلاث فرق لمؤسسات تنمية وثمانية فرق شعبية.

وكان نادي “جنين” والعديد من الأندية الفلسطينية الموجودة في منطقة جنوب دمشق تتبع إدارياً للاتحاد الرياضي الفلسطيني قبل عام 2011، إلّا أنّ الحرب التي انتقلت إلى مخيم اليرموك والحصار الذي تعرضت له أدى إلى إيقاف الدعم عن كافة الأندية الرياضية فيه.