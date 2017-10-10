اعتقال مهربين سوريين أوصلوا عناصر بي كي كي من سوريا إلى تركيا

كلنا شركاء: ترك برس

اعتقلت أجهزة الأمن التركية 3 مهربين يعملون في إحدى السفن التي هربت عناصر من حزب العمال الكردستاني “بي كي كي” على متنها، من مدينة اللاذقية السورية إلى ولاية موغلا التركية.

وذكرت مديرية الأمن في ولاية موغلا، أن أجهزة الأمن حصلت على معلومات من جهاز الاستخبارات عن تواجد الأشخاص المذكورين سوريي الجنسية بالإضافة لشخص من عناصر التنظيم الإرهابي في الولاية، مما دفع عناصر الأمن لاعتقالهم.

وأضافت الولاية أنه تم نقل الأشخاص الأربعة إلى مركز أمني لأخذ إفادتهم، وبعدها تم نقلهم إلى المشفى لإجراء الفحوصات الطبية لهم، وتمت إحالتهم إلى القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية التركي، صرح قبل أيام عن محاولة عناصر من حزب العمال الكردستاني التسلل عبر البحر من الأراضي السورية إلى الأراضي التركية.