موالون: سقوط طائرة حربية روسية قرب حميميم وانفجارها

غيث علي: كلنا شركاء

قالت مصادر موالية للنظام إن طائرة حربية روسية سقطت بعيد إقلاعها من مطار حميميم في ريف اللاذقية، صباح اليوم الثلاثاء، وتسبب سقوطها بانفجارات وحرائق ضخمة في المنطقة.

وذكرت شبكة “أخبار جبلة” الموالية للنظام أن سقوط الطائرة الحربية الروسية بعد إقلاعها كان بسبب عطل فني، حيث اشتعلت فيها النيران وهبطت بعد كيلو متر من المطار بأرض زراعية قرب قرية الشراشير، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تؤكد عدم وجود إصابات.

من جانبها، ذكرت شبكة أخبار اللاذقية الموالية للنظام أن فرق الإطفاء انتهت حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي من إخماد وتبريد الحريق الكبير الذي نشب إثر سقوط الطائرة الروسية، مشيرةً أنها سقطت على منزل يحتوي على مناحل للعسل دون تسجيل إصابات ولتشتعل النيران بمساحة كبيرة من أراضي الليمون.

ولم تعلن وسائل إعلام النظام الرسمية أو الوكالات الروسية عن سقوط إحدى طائراتها اليوم حتى ساعة إعداد هذه المادة.