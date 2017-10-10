مصرع مصوّر تلفزيون النظام في ريف حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نعى موالون للنظام اليوم الثلاثاء مصوراً حربياً في التلفزيون الرسمي، قالوا إنه قُتل مع اثنين من مرافقيه بريف حمص الشرقي.

وذكرت المصادر الموالية أن المصور ميلاد الذي يتبع المركز الاذاعي والتلفزيوني بحمص لقي مصرعه أمس الاثنين، بانفجار لغمٍ أرضيٍّ في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، وهي منطقة سيطرت عليها قوات النظام قبل أيام بعد انسحاب عناصر “داعش”.

وقُتل بجانب المصور ميلاد شقيقه المساعد أول في حكومة النظام أكثم ميلاد وصهرهما يونس.