روسيا تؤكد سقوط طائرةٍ لها قرب حميميم ومقتل طاقمها

غيث علي: كلنا شركاء

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة روسية من طراز “سو-24” تحطمت اليوم الثلاثاء، أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية ما أسفر عن مقتل طاقمها.

ونقلت وكالات روسية عن المكتب الإعلامي للوزارة الدفاع، أن الطائرة “سو 24” خرجت من المدرج أثناء محاولتها الإقلاع لتنفيذ مهمة قتالية في مطار حميميم وتحطمت، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة لم يتمكن من القفز.

وأضاف المصدر أن “سبب وقوع الحادث قد يكمن، بحسب تقرير من مكان الحادث، في وجود خلل تقني في الطائرة، وأشار إلى أن الحادث لم يؤدّ إلى وقوع أي دمار على الأرض.

وكانت مصادر موالية للنظام قالت إن طائرة حربية روسية سقطت بعيد إقلاعها من مطار حميميم في ريف اللاذقية، وتسبب سقوطها بانفجارات وحرائق ضخمة في أراضٍ زراعية قرب قرية الشراشير القريبة من مطار حميميم.

وطائرة “سو 24” هي قاذفة مخصصة لتوجيه ضربات باستخدام صواريخ وقنابل، وتعتبر من الطائرات الحربية الأكثر شيوعا ضمن سلاح الجو الروسي ويتكون طاقم الطائرة من شخصين.