في مقدمتها (المتة)… حكومة النظام تأمر بتخفيضات على بعض المواد

معاوية مراد: كلنا شركاء

أصدر وزير التجارة في حكومة النظام عبد الله الغربي جملة قرارات تتضمن تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية على رأسها (المتة) بالإضافة إلى السكر والزيت والمعجنات.

وبحسب القرار فقد أصبح سعر مبيع جملة عبوة المتة بكافة أنواعها ومسمياتها عدا “الببورين”، 270 ليرة وسعر مبيعها للمستهلك 290 ل.س (سابقا كانت بـ 400 ليرة) أما عبوة المتة سعة 200 غ فسعر مبيعها بالجملة أصبح 225 ليرة وسعر المبيع للمستهلك 250 ليرة، كما تم تحديد سعر متة الببورين سعة 250 غرام بـ 275 ليرة للجملة و300 ليرة للمستهلك.

وانخفض سعر كيلو السكر الواحد بمقدار 20 ليرة سورية ليصبح 270 ليرة للجملة وسعر مبيع 290 ليرة للمستهلك، بدلاً من 310 ليرات.

أيضاً الزيت النباتي، انخفض سعر مبيع الجملة إلى 620 ليرة وسعر مبيع للمستهلك 650 ليرة لليتر الواحد (وانخفضت تقريباً بما يعادل 50 ليرة لليتر الواحد.