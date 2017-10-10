(داعش) يهاجم بالمفخخات مواقع (قسد) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء، عن مصرع العشرات من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهجومٍ بالمفخخات على مواقع الأخير في ريف دير الزور.

وقال التنظيم في بيان له إن الهجوم أسفر عن سيطرة مقاتليه على قرى محيميدة وحوايج ذياب وحوايج بومصعة، في ريف دير الزور، مؤكداً مقتل 32 عنصراً وإصابة آخرين من (قسد) خلال الهجوم.

وذكر التنظيم أن الهجوم بدأ بسيارتين مفخختين يقودهما عناصر من التنظيم واستهدفتا عناصر من (قسد) في قريتي الصعوة وحوايج ذياب.

في السياق، أصدر التنظيم بياناً آخر قال فيه إن أربعةً من عناصره “الانغماسيين” هاجموا مواقع (قسد) في حقل “كونيكو” النفطي شرقي دير الزور، واندلعت اشتباكات قُتل خلالها ثلاثة من عناصر (قسد) قبل انسحاب العناصر المهاجمين.

وأضاف التنظيم أن عناصره زرعوا عبوات ناسفة في المنطقة تسببت بتدمير آلية تقلّ ثمانية عناصر من (قسد) ما أدى إلى مقتلهم. كما فجّر التنظيم مفخخةً في قرية “صغير جزيرة” مؤكداً سقوط قتلى آخرين من (قسد) من بينهم قياديين اثنين.