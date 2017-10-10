نيوزويك: إيران تخطط لبناء مطار عسكري بالقرب في دمشق

كلنا شركاء: رصد

ذكرت مجلة نيوزويك الأميركية إن المناقشات في الولايات المتحدة حول إيران في السنوات القليلة الماضية كانت في معظمها عن خطة العمل المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي الذي تفاوض عليه الرئيس السابق باراك أوباما.

وأردفت المجلة بأن الأمور في الشرق الأوسط تبدو مختلفة لأنه في الوقت الذي كانت تتناقش فيه أميركا كانت إيران تتحرك، وكانت إسرائيل تتفاعل بقصفها مواقع في سوريا مئة مرة خلال السنوات الخمس الماضية، وكان القصف عندما كانت ترى أي جهد إيراني لنقل معدات عالية التقنية إلى حزب الله في لبنان.

وحذرت المجلة في مقالها الذي ترجمته “الجزيرة نت” من أن إسرائيل يمكن أن تكون على موعد بعد عشر سنوات فقط مع وضع تمتلك فيه إيران أسلحة نووية وقواعد في سوريا، ومن المنطقي إمكانية أن تضع أسلحة نووية في سوريا على بعد أميال فقط من الحدود الإسرائيلية.

مشيرةً إلى وجود تقارير بأن إيران تخطط لبناء مطار عسكري بالقرب من دمشق، حيث يمكن للحرس الثوري الإيراني أن يرسخ وجوده ونشاطه، وأنها ونظام بشار الأسد يتفاوضان على منحها رصيفاً بحريا في ميناء طرطوس، كما أنها قد تنشر فعلا فرقة من الجند في سوريا.

وهناك الآن تقارير بأن إيران تخطط لبناء مطار عسكري بالقرب من دمشق، حيث يمكن للحرس الثوري الإيراني أن يرسخ وجوده ونشاطه، وأنها ونظام بشار الأسد يتفاوضان على منحها رصيفاً بحريا في ميناء طرطوس، كما أنها قد تنشر فعلا فرقة من الجند في سوريا.

وأشار كاتب المقال إلى فشل الجهود الإسرائيلية السابقة لحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إيران، وأن هذا الأمر يوحي بأن إسرائيل ستحتاج إلى القيام بذلك بمفردها، إلا إذا قادت السياسة الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن إيران الولايات المتحدة للبحث عن سبل لوقف التوسع المطرد في الوجود والنفوذ العسكري الإيراني بالشرق الأوسط.

ويرى كاتب المقال أن هذا الوجود الإيراني على البحر المتوسط وعلى حدود إسرائيل سيغير التوازن العسكري بالمنطقة ويغير الوضع الأمني الإسرائيلي بشكل جوهري، حيث إنه بموجب الاتفاق النووي الذي وافق عليه أوباما ستنتهي القيود على برنامج إيران النووي خلال ثماني سنوات فقط ولن يكون هناك تفتيشات لمواقعها العسكرية التي قد تجري فيها أبحاثا إضافية للأسلحة النووية.

وبالتالي فإن إسرائيل يمكن أن تكون على موعد بعد عشر سنوات فقط مع وضع تمتلك فيه إيران أسلحة نووية وقواعد في سوريا، ومن ثم فمن المنطقي إمكانية أن تضع أسلحة نووية في سوريا على بعد أميال فقط من الحدود الإسرائيلية.