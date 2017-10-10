الجبهة الشامية تُسلّم الحكومة المؤقتة معبر باب السلامة والكلية العسكرية

سامي الرج: كلنا شركاء

استلمت “الحكومة السورية المؤقتة” التابعة للائتلاف، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر)، معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا والكلية العسكرية من “الجبهة الشامية”، التي تعتبر من أبرز فصائل الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي.

وقال المحامي “براء الشامي” الناطق الرسمي باسم “الجبهة الشامية”، إن “تسليم المعبر والكلية العسكرية، تم اليوم الثلاثاء بحضور قادة الصف الأول في الجبهة الشامية ورئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور جواد أبو حطب، والعقيد عبد الجبار العكيدي وعدد من ضباط الجيش السوري الحر”.

وأوضح “براء الشامي” لـ (كلنا شركاء)، أن “إدارة معبر باب السلامة الذي يربط ريف حلب الشمالي بالأراضي التركية، أصبحت تحت إدارة الحكومة السورية المؤقتة، وتم رفع راية الحكومة على البوابة الرئيسيّة في المعبر”.

وأضاف، “تأتي تلك الخطوات انسجاماً مع مبادئنا وتطلعات شعبنا السوري الحر بتسليم كافة المرافق للجهة التي تمثل الشعب السوري وهي الحكومة السورية المؤقتة”.

وأكد “الناطق الرسمي” للجبهة الشامية، أن “الجبهة أقدمت على تلك الخطوات، للتأكيد على استعدادها الجدي لإنهاء حالة الفصائلية، وأن تكون الشامية نواة لجيش وطني يضم جميع الأحرار تحت مظلة وزارة الدفاع”.

ويخضع معبر باب السلامة منذ لسيطرة الجيش السوري الحر منذ سنوات، بعد تحريره من قوات النظام والميليشيات الموالية لها في عام 2012، كما خاض الجيش الحر على أطرافه معارك عنيفة مع تنظيم داعش في عام