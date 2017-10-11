سعد فنصة: إسرائيل وغرفة نوم (بشار الأسد)

سعد فنصة: كلنا شركاء

في حال إصدار دونالد ترامب القرار المنتظر باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة ارهابية خلال الأيام القليلة القادمة ، وإعادة فرض العقوبات على طهران خلال جلسة الاستماع القادمة امام الكونجرس ، لابد ان يكون لهذه المستجدات تأثير مباشر على وقائع الارض السورية ،

وسبق ان نوهت في نص نشر لي في احدى المواقع الصحفية قبل اكثر من سنتين ، عن ما خفي من اتفاق خامنئي – اوباما والمجتمع الدولي حول تأجيل برامج التسلّح النووي الإيراني ، كان ثمنه إطلاق يد ايران في سورية والعراق ولجم اي محاولة لإنقاذ هذين البلدين من جرائم الإبادة والتدمير التي لحقت بهما .. خصوصا سورية ..

ولو لم يكن هناك مصلحة إسرائيلية من بقاء النظام الحالي وإغراق بوتين والقوات الروسية في الدماء السورية ثم استخدامه كشرطي مرور في مناطق خفض التوتر مع حليفه الغبي اردوغان ، وحماية انفلات الإيرانيين وحلفائهم من حزب الله باتجاه الحدود الإسرائيلية ، لما صمتت الاخيرة صمت القردة الهندية ( لا اسمع ، لا ارى ، لا أتكلم ) فقط ترسل صواريخها العابرة من فوق غرفة نوم بشار الأسد في اللحظة المناسبة الى الهدف الانسب ..