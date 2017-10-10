(داعش) يُطلق سراح أسرى لـ (تحرير الشام) شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أطلق تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر)، سراح 8 عناصر من هيئة تحرير الشام، كان قد أسرهم أمس خلال هجومه على مواقع الأخيرة في ريف حماة الشرقي.

واستهدفت هيئة تحرير الشام بقصف مكثف المواقع التي استولى عليها تنظيم “داعش” في منطقة الرهجان في ريف حماة الشرقي، وتمكنت الهيئة من إعطاب دبابة للتنظيم في قرية “أبو كهف” شرق حماة جراء استهدافها بصاروخٍ مضادّ للدّروع.

وأكدت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، “إطلاق سراح 8 أسرى من هيئة تحرير الشام، وقعوا بيد داعش خلال هجمتهم على ريف حماة الشرقي”.

وكان تنظيم “داعش” قد أعلن أمس السيطرة على 13 قريةً في ريف حماة الشمالي، ضمن معركة أطلق عليها “غزوة أي محمد العدناني”، مؤكداً أسر 4 عناصر من الهيئة وقتل آخر، قبل أن تشن الهيئة هجوماً معاكساً وتستعيد السيطرة على 6 قرى، وتكبد عناصر التنظيم خسائر في الأرواح والعتاد.

واتهمت الهيئة النظام بالسماح لعناصر “داعش” بالعبور في مناطقه بريف حماة الشمالي بأسلحتهم الثقيلة للهجوم على مواقع تسيطر عليها الهيئة في المنطقة.