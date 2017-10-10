تقدمٌ جديدٌ لقوات النظام عند الحدود الأردنية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على جميع التلال والنقاط في المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة مع الأردن بريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن “وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة قضت على آخر تجمعات إرهابيي داعش في التلال والنقاط القريبة من الحدود السورية الأردنية بريف دمشق الجنوبي الشرقي”.

وأشارت إلى أنه بسيطرة قوات النظام وميليشياته على هذه التلال والنقاط تكون قد سيطرت على مساحة تزيد على 8 آلاف كم مربع بريف دمشق الجنوبي الشرقي، “وأصبح خالياً بشكل كامل من أي وجود إرهابي”، بحسب “سانا”.

وكان “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، قد أعلن السيطرة على العديد من المخافر الحدودية مع الأردن، كان آخرها في 4 تشرين الأول الجاري، حينها أعلن عن سيطرة قوات النظام وميليشياته على 9 نقاط ومخافر حدودية مع الأردن في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وهي (196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204).