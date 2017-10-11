الدفاع الروسية: عمليةٌ عسكريةٌ تجري الآن للسيطرة على الميادين

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملية عسكرية تجري في الوقت الراهن، للسيطرة على مدينة الميادين في ريف دير الزور، بمساندة سلاح الجو الروسي.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشنكوف، قوله إن الطيران الحربي الروسي ينفذ نحو 150 غارة يومياً على مواقع لـ “داعش” في مدينة الميادين.

واتهمت الدفاع الروسية التحالف الدولي بخفض غاراته بشكل حاد على مواقع التنظيم في العراق، وذلك مع بدء قوات نظام بشار الأسد عملية السيطرة على دير الزور، وأوضح أن محاولات مسلحي “داعش” الدخول من الأراضي العراقية إلى سوريا “تطرح تساؤلات جدية عن أهداف العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي ضد الإرهابيين”.

ومن جهتها، أفادت صفحة “فرات بوست” بأن اشتباكات عنيفة تدور بين تنظيم “داعش” وقوات النظام وميليشياته على أطراف مقابر الشيخ أنس، والبادية الجنوبية لمدينة الميادين، في حين لا تزال قوات النظام متمركزة على التلال الممتدة من حقل التيم النفطي وصولاً إلى موقع المدفعية المُطلة على مدينة الميادين سابقاً، حتى المزارع في بادية المدينة.

وأضافت بأن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي وجوي مستمر على مدار الساعة على مدينة الميادين.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي استهدف بأكثر من 40 غارة جوية مدينة البوكمال وريفها منذ منتصف ليلة أمس، تركزت على مدرسة الزراعة ونادي المهندسين ومحيط المركز الثقافي والفندق السياحي في المدينة، وأطراف البادية ومنطقة الجزيرة في الريف.