وزير الدفاع التركي: علينا البقاء في سوريا حتى إنهاء التهديدات

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قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانكلي، إنه “يتوجب على تركيا البقاء في سوريا حتى إنهاء التهديدات الموجهة ضدنا”.

كلام جانكلي جاء خلال جولته في مدرسة افتتحتها وزارة التربية التركية العام الماضي في مدينة باتوم الجورجية، التي يزورها للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع دول جنوب شرق أوروبا.

وأوضح جانكلي في معرض رده على سؤال أحد الطلاب حول دور القوات التركية في محافظة إدلب السورية، أنّ قوات بلاده “تتحرك في إدلب، مع قوات الجيش السوري الحر، وأنقرة تدعم السوريين الذين يدافعون عن أنفسهم وأراضيهم”.

وأضاف أنّ “تواجد القوات التركية في إدلب سينتهي حين انتهاء التهديدات ضد تركيا من الجانب السوري”

وأمس الإثنين، أعلن الجيش التركي، أنه بدأ أنشطة استطلاعية اعتبارا من يوم الأحد، لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب بيان نُشر على موقع رئاسة الأركان التركية، فإنّ الأنشطة الاستطلاعية تندرج في إطار التحرك العسكري الذي ستجريه القوات التركية في إدلب، بالتنسيق مع قوات باقي الدول الضامنة لمحادثات أستانا (روسيا وإيران).

ولفت البيان إلى أنّ الجيش التركي يواصل مهمته في إدلب في إطار قواعد الاشتباك المتفق عليها بين الدول الضامنة في أستانا.