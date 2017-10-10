بالصور… إضرابٌ في إدلب احتجاجاً على الفلتان الأمني

زيد المحمود: كلنا شركاء

شهدت أسواق مدينة إدلب اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر)، إضراباً شمل محلات بيع المجوهرات ومحلات أخرى، ترافق بمظاهراتٍ احتجاجاً على الفلتان الأمني في المدينة، والذي تسبب بمقتل صائغٍ وأولاده أمس.

وقال “شاهين الأحمد” مراسل “كلنا شركاء”، إن مجهولين قتلوا مساء أمس الإثنين، صاحب محل ذهب يدعى الحاج “أيمن عبد المعين قوصرة”، وولداه “عبد المعين قوصرة” و”عصام قوصرة”، بالقرب من جامع شعيب وسط مدينة إدلب، وأصيب الولد الثالث بجروح خطيرة، بعد أن سرقوا محتويات محل الذهب والتي تقدر بحوالي /5كغ/ من المصاغ الذهبي، ومبلغ بـ /10 آلاف دولار/.

وأصدر “مجلس مدينة إدلب” بياناً عقب الجريمة، استنكر الجرائم البشعة وحالة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة، وحالة اللامبالاة من قبل الجهات المسؤولة.

ودعا المجلس إلى إضراب عام اليوم الثلاثاء في أرجاء المدينة احتجاجاً على الحال التي وصلت إليه مدينة إدلب، كما دعا “السلطة القائمة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة والحريات”.

وأشار مراسلنا إلى أن جميع الصاغة في مدينة إدلب أغلقوا محلاتهم بالإضافة لمحلات أخرى، وأثناء تشييع “أيمن قوصرة” وأولاده خرجت مظاهرة حاشدة لأبناء المدينة، رفعوا فيها لافتات كُتب عليها “لا للثام… لا للسلاح”، “إدلب العز شبابها بتحميها”، “أدوات الإجرام: سيارة مفيمة، لثام، سلاح بيد؟؟؟”.