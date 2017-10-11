تاس: روسيا تنشئ خطا ملاحيا مباشرا إلى سوريا لدعم التجارة

كلنا شركاء: روتيرز

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روجوزين قوله يوم الثلاثاء إن روسيا تعكف على إنشاء خط مباشر للشحن البحري إلى سوريا وتريد من شركاتها أن تساعد في تعزيز تعاف اقتصادي في البلد الذي تمزقه حرب أهلية.

ولم يحدد تقرير الوكالة ما سيترتب على خط ملاحي مباشر لكن أي زيادة في الإمدادات الزراعية والإمدادات الأخرى من روسيا أو مساعدة في تنشيط الصادرات ستعطي دفعة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتساند روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في سوريا وساعدت في السابق حكومته بمعونات من القمح.

ووفقا لتاس أبلغ روجوزين، المسؤول عن المجمع الصناعي العسكري، اجتماعا للجنة روسية سورية معنية بالتعاون في التجارة ”يجري إنشاء خط مباشر للشحن البحري بين الموانئ الروسية والموانئ السورية“.

وقال إن السلع الزراعية يجري نقلها حاليا بواسطة شركة تسمى اوبورونلوجيستيكا التي ”تهتم بتوسيع خدماتها“.

وتقول الشركة في موقعها الالكتروني إنها تعمل تحت ولاية وزارة الدفاع الروسية في تنظيم نقل الشحنات والتخليص الجمركي وخدمات المخازن.

ووفقا لروجوزين زاد حجم التجارة بين روسيا وسوريا بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي إلى 193 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2017 . لكن الصادرات السورية الى روسيا بلغت مليوني دولار فقط في تلك الفترة.