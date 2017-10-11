أردوغان: لا نعترف بالسفير الأميركي في أنقرة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تعترف بالسفير الأمريكي في أنقرة ممثلاً لبلاده في تركيا، وإن بلاده ليست مستعدة لاستقباله.

ونقل موقع “ترك برس” عن أردوغان قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر)، إن تركيا لم توافق على زيارة وداع طلبها السفير الأمريكي، “وذلك لأننا نعتبره لا يمثل بلاده لدينا”.

وأضاف أن “هناك بعض الجواسيس الذين تغلغلوا داخل القنصلية الأمريكية في إسطنبول”، متسائلاً “من الذي دسهم هناك؟”.

وحول تعليق التأشيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال أردوغان إن بلاده لم تفتعل الأزمة، وإن واشنطن هي المسؤولة عن ذلك، مضيفاً أنه في حال كان السفير الأمريكي هو من قرر إيقاف إصدار التأشيرات فعليه مغادرة منصبه.

ولفت إلى أن القرار الأمريكي لم يترك لبلاده مجالاً للحديث مع أي مسؤول أمريكي، مضيفاً أن “على أمريكا سحب سفيرها إذا كان هو اتخذ القرار من جانبه.”

وتابع الرئيس التركي: “على الجانب الأمريكي أن ينتظر الإجراءات القضائية في تركيا ضد المتهمين بالتعامل مع تنظيم غولن الإرهابي”.