الأسايش تعتقل 3 أشخاص وتجرح آخر في ريف المالكية

سامية لاوند: كلنا شركاء

داهمت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) فجر اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر) قرية “باني شكفتي” التابعة لمنطقة كوجرات في ريف مدينة ديريك (المالكية)، واعتقلت إثر ذلك ثلاثة أشخاص من أهالي القرية، وتسببت بجرح آخر.

ووفق شهادة إحدى أهالي قرية “باني شكفتي”، فضلت عدم الكشف عن اسمها وتعريفها فقط بـ “أم عبدو”، قالت: “سمعنا عند حلول الفجر، وبينما كنت أقوم بسقي المواشي، صوت سيارات الأسايش قادمة، خفت كثيراً لأنها ليست المرة الأولى التي يداهمون فيها القرية”.

وأضافت “أم عبدو” في حديث لـ (كلنا شركاء): “توجهت السيارات صوب منزل علي نجم واعتقلته، كما اعتقلت مسعود خنجر”، وتابعت حديثها “كما أطلقوا النار على إدريس خنجر في ظهره، وحالته الصحية حرجة جداً وتم نقله إلى مشفى ديريك”.

وأردفت “أم عبدو” في معرض الحديث ذاته “قام مؤذن القرية بنداء الأهالي للتوجه إلى مشفى ديريك للتبرع بالدم للمصاب، وبينما كان صلاح خنجر في طريقه إلى المشفى تم اعتقاله هو الآخر”.

وكانت قرية “باني شكفتي” قد تعرضت عدة مرات للمداهمة من قبل اللأسايش، وهي قرية حدودية محاذية للإقليم كردستان ومعظم أهاليها من المؤيدين والموالين للحزب الديمقراطي الكردستاني.