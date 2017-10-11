لاستيعاب الخرّيجين… (تربية إدلب) تُعلن عن مسابقةٍ لانتقاء مدرّسين

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

أعلنت مديرية تربية إدلب الحرة يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر، عن إجراء مسابقةٍ لانتقاء معلمين ومعلمات من مختلف الاختصاصات، ومن مختلف المحافظات، للعمل في مدارس مديرية التربية والتّعليم في محافظة إدلب.

وقال “خالد الأطرش” عضو مجمع خان شيخون التربوي: “في ضوء خطط التربيّة الحرّة في محافظة إدلب، لتوسيع واستيعاب خريجي الجامعات والمعاهد، أعلنت مديرية التّربية عن إجراء مسابقة للخريجين والمعلمين من الاختصاصات (لغة عربية – شريعة – لغة فرنسية – كلية تربية – معلم صف – رياض أطفال – رياضيات – فيزياء – كيمياء – علوم – تاريخ – جغرافيا- فلسفة – علم نفس)”.

وأردف “الأطرش” في تصريح لـ (كلنا شركاء): “لأول مرة يتم السّماح للمتقدّمين من محافظات ريف دمشق وحمص والمحافظات الشرقية، بالتقديم لهذه المسابقة، كونهم تهجّروا من مناطقهم، ولم يستطيعوا العودة إليها”.

كما طلبت مديرية التربية الحرّة من المتقدمين أن يستوفوا عدة شروط، وهي “أن يكون المتقدّم حاصلاً على شهادة الإجازة الجامعيّة والمعهد قبل عام 2015، وأن يكون من خريجي الجامعات والمعاهد الثوريّة حتى عام 2017، وكل من انقطع راتبه وهو داخل الملاك من 31 /12/ 2016″، إضافة إلى أوراق ثبوتيّة وبعض البيانات، ورسوم رمزية بسيطة.

وتُعتبر هذه هي المسابقة الثانية التي تُجريها مديرية تربية إدلب الحرة، في ظل وجود أعداد كبيرة من المعلمين المفصولين من مدارس النظام، وآلاف خرّيجي المعاهد والجامعات حديثة العهد، وبطالة كبيرة في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، وفقر وعدم توافر فرص للعمل.