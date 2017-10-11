ارتفاع عدد السوريين في تركيا إلى 3.2 مليون لاجئ

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ارتفع عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى أكثر من 3.2 مليون شخص، وهو أكبر عدد من اللاجئين السوريين تستضيفه أية دولة في العالم. ويعيش في مدينة إسطنبول وحدها حوالي 511 ألف لاجئ، بينما تتركز غالبية اللاجئين في المناطق الحدودية الجنوبية مثل مدن شانلي أورفة وهاتاي وغازي عنتاب وكليس. وتستضيف الأخيرة عددا من اللاجئين مساو لعدد سكانها الأتراك.

أعلنت إدارة الهجرة التركية أن عدد السوريين في تركيا قد تزايد بشكل كبير حيث وصل إلى أكثر من 3.2 مليون شخص، وهو أكبر عدد من اللاجئين السوريين تستضيفه أية دولة في العالم.

أقل من 10% من اللاجئين يعيشون في مخيمات

ويشمل هذا الرقم كافة الأشخاص الذين تم تسجيلهم رسميا كلاجئين ويحملون بطاقات الهوية الخاصة بوضع لاجئ، وهو ما يحتاجه هؤلاء الأشخاص للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في تركيا. ويعيش أقل من 10% من هؤلاء اللاجئين في مخيمات أقيمت في المناطق الحدودية، في حين ينتشر الباقون في كل أنحاء تركيا، ومعظمهم يعيشون في مناطق إيواء مكتظة باللاجئين.

وبدأت السلطات التركية في العام الماضي إصدار تصاريح عمل للسوريين الذين يستفيدون من برامج الحماية المؤقتة. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إن معظم اللاجئين يعملون بطريقة غير شرعية ولا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الأجور، فضلا عن أنهم يعملون في أماكن غير ملائمة وغير آمنة.

إسطنبول تستضيف أكبر عدد من السوريين

وتستضيف مدينة إسطنبول أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث يعيش فيها نحو 511 ألف لاجئ، وهم يتواجدون في المناطق التاريخية مثل حي الفاتح، حيث يتم استخدام خليط من اللغتين التركية والعربية في الحياة اليومية هناك.

ويوجد العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية الجنوبية، حيث يعيش 445 ألف سوري في مقاطعة شانلي أورفة، و416 ألفا في هاتاي، و341 ألفا في غازي عنتاب. فيما تستضيف مدينة كليس الحدودية عددا من اللاجئين السوريين مساو لعدد مواطنيها الأتراك.

ويذكر في هذا المجال أنه يعيش في تركيا أيضا نحو 250 ألف لاجئ عراقي.