(فيلق الرحمن) يعطب آليات حاولت اقتحام مواقعه في غوطة دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن “فيلق الرحمن” المقاتل في الغوطة الشرقية عن إعطابه جرافة عسكرية وعربة شيلكا لقوات النظام أثناء محاولات قوات النظام مساء أمس الثلاثاء، التقدم في محيط بلدة عين ترما بغوطة دمشق.

وقال المكتب الإعلامي لـ “الفيلق” في بيان له إن قوات النظام كانت تحاول لليوم الثالث على التوالي اقتحام مواقع الثوار في حي جوبر وبلدة عين ترما بعشرات الجنود والآليات المدرعة، تزامناً مع قصف مكثف على المنطقة بصواريخ الفيل (محلية الصنع) وقذائف الهاون.

وأضاف المصدر في بيانٍ آخر أن مقاتليه أعطبوا عبرة شيلكا لقوات النظام خلال محاولتها اقتحام “عين ترما” الليلة الماضية، كما وقعت جرافة عسكرية مصفحة في حقل ألغام في المنطقة، ما تسبب بعطبها وخروجها عن الخدمة.

ولم يورد “فيلق الرحمن” أنباء عن خسائر النظام البشرية فيما أكدت مصادر موالية مصرع “شـادي سليمـان غانـم” في حي جوبر، والذي ينحدر من قرية قمصو في منطقة الشيخ بدر بطرطوس.

في المقابل، قضى مدني يدعى “علي خرزوم” متأثراً بجراح أصيب بها أمس بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية بمدينة حرستا.