وفدٌ عسكريٌّ تركيٌّ يدخل إدلب للمرة الثانية

زيد المحمود: كلنا شركاء

دخل وفدٌ عسكريٌّ تركيٌّ ظهر اليوم الأربعاء الأراضي السورية عبر معبر اطمة في ريف إدلب الشمالي، بحماية فصائل عسكرية في المنطقة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة إن الوفد تكون من ستّ سيارات عسكرية تقلّ ضباطاً ومهندسين أتراك دخلت معبر أطمة الحدودي.

وترافق دخول الوفد مع استنفار كبير في أطمة لهيئة تحرير الشام وكتائب نور الدين الزنكي التي رافق عناصرهما الأتراك الذين دخلوا إلى سوريا، بحسب مراسلنا “عبد الرزاق الصبيح”.

ونقل المراسل عن مصادر عسكرية قولها إن وجهة الوفد ستكون جبل عقيل قرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي والمتاخمة لمحافظة إدلب من جهة ومنطقة عقرين الخاضعة لسيطرة ميليشيات (ب ي د) من جهةٍ أخرى.

وهذا الوفد هو الثاني الذي يدخل الاراضي السورية خلال ثلاثة أيام، مع الحديث عن انتشار للمراقبين الاتراك في سوريا.