(السّل) يظهر في درعا ومخاوف من تحوله إلى وباء

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

أكّد المجلس المحلي ومستشفى بلدة (الجيزة) شرق درعا اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول/أكتوبر) اكتشاف حالات مرض (السل) في البلدة.

وذكر مستشفى البلدة في بيانٍ وجود حالتين تخضعان للعلاج داخل البلدة، وثلاثة حالات من البدو القاطنين في محيطها.

الممرض عبد الله الحميدي قال لـ (كلنا شركاء) إن المشكلة تكمن بأن من ضمن المصابين عدد من (البدو) الرحّل، ومن غير الممكن التحكم بحركتهم.

وأضاف أن مستشفى بلدة (الجيزة) تمكن من وضع الحالات المكتشفة للمرض تحت المراقبة، مشيراً إلى عدم توفر علاج للمرض في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأوضح الحميدي أنه كان شخصياً مسؤولاً عن مكافحة مرض (السل) في منطقة الحراك وما حولها في السابق، وقال إن مرض السل يتشعب إلى أنواع ومراحل عدة لكلٍّ منها علاجه الخاص، وقد بدأ مؤخرا دخول أدوية (تهريب) للمنطقة ولكنها غير مضمونة المفعول.

وحذر الممرض المختص من انتشار المرض بشكل سريع ومخيف في ظل غياب العلاج له في المناطق المحررة وهنالك مخاوف من تحوله إلى وباء.

بدوره، قال الناشط سعد الخطيب لـ (كلنا شركاء) إن الحواجز التابعة للنظام منعت خلال الأيام الماضية أياً من أهالي بلدة (الجيزة) من دخول مناطق سيطرته، بداعي انتشار مرض (السل) في البلدة، موضحاً أن هذا المنع تزامن مع منع إدخال الأدوية المخصصة لعلاج هذا المرض في ظل تخوف الأهالي من انتشاره بشكل واسع، وهذا ما أدى لامتناع عدد من الأسر عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا من عدوى مرض (السل).