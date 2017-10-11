مؤسسة البريد التركية تفتتح أول فروعها في سوريا

سعيد جودت: كلنا شركاء

افتتحت مؤسسة البريد التركية (PTT) أول فروعها في سوريا، وتحديداً في مدينة جرابلس الواقعة ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل “درع الفرات” التابعة لمدينة حلب.

وتداول ناشطون في المدينة صوراً للمكتب الذي يحمل الشعار الرسمي لمؤسسة البريد التركية،فيما أفاد مراسلنا في حلب أن المكتب بدأ بالفعل بعمله في إرسال الحوالات المالية والبريدية من وإلى مختلف بقاع تركيا.

ونقلت “ترك برس” عن عضو مجلس مدينة جرابلس أحمد محلي قوله: في السابق كانت عمليات تحويل الأموال مكلفة للغاية، أما اليوم فإن المكتب سيقدم خدماته بشكل أكثر سهولة ليس فقط لمنطقة جرابلس بل لكل منطقة درع الفرات.

وذكر المصدر أن مؤسسة البريد التركية شركة حكومية رسمية للبريد السريع، تأسست منذ 174 عاماً، حيث وُضع حجر الأساس لها في عام 1840.